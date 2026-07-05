Isaac del Toro gana la segunda etapa del Tour de Francia

El mexicano Isaac del Toro logró ganar la segunda etapa del Tour de Francia, con meta en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante del esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo de líder; escribiendo así historia en el ciclismo de México después de que, en 1990, Raúl Alcalá conquistó la última victoria de etapa en la competición francesa en un tiempo de tres horas, cuarenta minutos y un segundo. “Esto lo significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo. No me lo puedo creer. Es una locura”, se sinceró el ciclista para los micrófonos del Tour.

Del Toro consiguió un triunfo de prestigio, la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, comentó el corredor mexicano de 23 años.

’DESEOS’ PARA QUE ‘TORITO’ GANE: POGACAR Como tetracampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar tuvo la oportunidad de atacar en los últimos metros para asegurar la victoria de la segunda ronda. Sin embargo, en días anteriores, lo advirtió: “Deseo que lo gane”, expresó al momento de ser cuestionado sobre sus deseos para Isaac del Toro, su compañero en el equipo UAE Team Emirates XRG. Razón por la que prefirió pedalear solo unos centímetros atrás del “Torito”, manteniéndose al margen.

Antes de cruzar la meta, Del Toro tomó del brazo a Pogacar. Terminaron la segunda etapa juntos y protagonizaron una postal histórica al abrazarse entre lágrimas para celebrar el triunfo en los 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. Con ello, sellaron un 1-2 para UAE Team Emirates XRG.

De momento, el ciclista mexicano ocupa el cuarto lugar en la clasificación del Tour de Francia, separado por dieciséis segundos del primer puesto, propiedad del danés Jonas Vingegaard. Por debajo de Vingegaard se encuentran el esloveco Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel. La histórica competición francesa concluirá el próximo domingo, 26 de julio, en la Avenida de los Campos Elíseos de París.

EL ÚLTIMO MEXICANO EN HABER GANADO El ciclista Raúl Alcalá estuvo en nueve ediciones consecutivas del Tour de Francia, entre 1986 y 1994. Ganó dos etapas en 1989 y en 1990. En este último año, terminó octavo de la tabla. Además, en su segundo año de participación, conquistó el maillot blanco como el mejor ciclista juvenil. Es de momento el mejor representante mexicano hasta la aparición de Isaac del Toro en la competencia francesa. (Con información de El Universal y EFE)

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