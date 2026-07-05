Felicita Sheinbaum a Isaac del Toro por triunfo en Tour de Francia

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    Felicita Sheinbaum a Isaac del Toro por triunfo en Tour de Francia
    Isaac del Toro Romero conquistó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia 2026. Cuartoscuro

La mandataria reconoció el desempeño del deportista y destacó su triunfo en una de las competencias más importantes del ciclismo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este domingo al ciclista mexicano Isaac del Toro, luego de que conquistara la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el desempeño del deportista y destacó su triunfo en una de las competencias más importantes del ciclismo internacional.

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”Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la jefa del Ejecutivo federal en su publicación.

Del Toro ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia por delante de su jefe de filas, Tadej Pogacar, en la cima de la colina de Montjuïc, en Barcelona, donde Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo.

AVENTAJÓ A POGACAR

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar, que hizo todo lo posible por dejar el triunfo a su lugarteniente en el UAE.

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Remco Evenepoel, tercero, y Vingegaard, cuarto, terminaron con el mismo tiempo, tres segundos por delante del danés Mattias Skjelmose.

HACE HISTORIA

Del Toro escribió historia en el ciclismo mexicano, tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia. Una hazaña para México después de que, en 1990, Raúl Alcalá conquistó la última victoria de etapa en la competición francesa en un tiempo de tres horas, cuarenta minutos y un segundo.

”Esto lo significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo. No me lo puedo creer. Es una locura”, se sinceró el ciclista para los micrófonos del Tour.

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Como tetracampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar tuvo la oportunidad de atacar en los últimos metros para asegurar la victoria de la segunda ronda. Sin embargo, en días anteriores, lo advirtió: “Deseo que lo gane”, expresó al momento de ser cuestionado sobre sus deseos para Isaac del Toro, su compañero en el equipo UAE Team Emirates XRG. Razón por la que prefirió pedalear solo unos centímetros atrás del “Torito”, manteniéndose al margen.

VA EN CUARTO LUGAR DE LA CLASIFICACIÓN

Antes de cruzar la meta, Del Toro tomó del brazo a Pogacar. Terminaron la segunda etapa juntos y protagonizaron una postal histórica al abrazarse entre lágrimas para celebrar el triunfo en los 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. Con ello, sellaron un 1-2 para UAE Team Emirates XRG.

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De momento, el ciclista mexicano ocupa el cuarto lugar en la clasificación del Tour de Francia, separado por dieciséis segundos del primer puesto, propiedad del danés Jonas Vingegaard.

Por debajo de Vingegaard se encuentran el eslovaco Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel. La histórica competición francesa concluirá el próximo domingo, 26 de julio, en la Avenida de los Campos Elíseos de París.

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