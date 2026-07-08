Es oficial: FMF nombra a Rafael Márquez nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Es oficial: FMF nombra a Rafael Márquez nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana
    El exseleccionado mexicano tomará las riendas del Tri a partir de hoy, de manera oficial. FOTO: MEXSPORT

El exseleccionado nacional asumirá el proyecto rumbo a 2030 tras integrar el cuerpo técnico de Javier Aguirre y participar en el último ciclo mundialista

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México, en una decisión que da continuidad al Proyecto Deportivo 2030 y marca el inicio de una nueva etapa para el representativo nacional tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, fue quien formalizó la designación de Márquez, quien desde el 1 de agosto de 2024 formó parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre como auxiliar rumbo a la justa mundialista.

$!Javier Aguirre y Rafael Márquez trabajaron codo a codo en el Mundial 2026.
Javier Aguirre y Rafael Márquez trabajaron codo a codo en el Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO

La Federación explicó que el nombramiento forma parte de una transición ordenada prevista dentro de su visión institucional, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional y afrontar los próximos compromisos internacionales.

Márquez asumirá el cargo después de participar de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que disputó el Mundial de 2026, llegando a los Octavos de Final.

https://vanguardia.com.mx/deportes/vamos-a-ver-sheinbaum-condiciona-apoyo-para-ser-sede-del-mundial-de-clubes-2029-OA22009968

En el comunicado, la FMF también destacó la trayectoria del nuevo estratega como futbolista. Con la Selección Mexicana disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa FIFA Confederaciones de 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

A nivel de clubes, recordó su paso por AS Monaco, FC Barcelona, New York Red Bulls, Hellas Verona, Atlas y León. Entre sus principales logros figuran un campeonato de la Ligue 1 con el conjunto francés, dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España con el Barcelona, además de un bicampeonato de la Liga MX con León.

Como entrenador, inició su carrera en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, antes de integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre para el proceso mundialista de 2026.

EL ADIÓS AL VASCO

La FMF aprovechó el anuncio para agradecer públicamente a Javier Aguirre y a su equipo de trabajo por el compromiso, liderazgo y profesionalismo mostrados durante su tercera etapa al frente del Tricolor.

Durante ese periodo, Aguirre dirigió 37 partidos, con saldo de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de 59 goles a favor y 28 en contra. Bajo su conducción, México conquistó la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana completó por primera vez una fase de grupos perfecta con tres triunfos y nueve puntos, avanzó a los Octavos de Final y concluyó el torneo en la novena posición. La Federación también agradeció a la afición por el respaldo brindado durante la participación del equipo nacional en la justa mundialista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Selección de los editores
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje
La advertencia del presidente a Irán marcó la primera vez que amenazó con ataques contra el régimen estando físicamente dentro del alcance de sus misiles.

Trump promete que golpeará a Irán ‘con fuerza’ por segunda noche consecutiva y amenaza con tomar el control de la isla de Kharg
Víctor Rodríguez Padilla fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde un juez determinará su situación jurídica por el presunto delito de violencia familiar.

Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ingresa al penal de Atlacholoaya por violencia familiar
La justicia ha procesado a cinco exediles coahuilenses por presuntos actos de corrupción, documentados por la Fiscalía especializada.

Coahuila: Caen 5 exalcaldes por corrupción en 7 años
true

Captura de ‘El Mayo’ Zambada: El fin de un engaño
true

Se acabó la tregua incómoda para Sheinbaum

El sector automotriz mexicano reportó cifras a la baja en exportación y producción de vehículos ligeros.

Resisten exportaciones automotrices de Coahuila pese a caída nacional; Stellantis compensa baja de GM
¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Neeeeeeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’