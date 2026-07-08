Es oficial: FMF nombra a Rafael Márquez nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México, en una decisión que da continuidad al Proyecto Deportivo 2030 y marca el inicio de una nueva etapa para el representativo nacional tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, fue quien formalizó la designación de Márquez, quien desde el 1 de agosto de 2024 formó parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre como auxiliar rumbo a la justa mundialista.

La Federación explicó que el nombramiento forma parte de una transición ordenada prevista dentro de su visión institucional, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional y afrontar los próximos compromisos internacionales. Márquez asumirá el cargo después de participar de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que disputó el Mundial de 2026, llegando a los Octavos de Final.

En el comunicado, la FMF también destacó la trayectoria del nuevo estratega como futbolista. Con la Selección Mexicana disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa FIFA Confederaciones de 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011. A nivel de clubes, recordó su paso por AS Monaco, FC Barcelona, New York Red Bulls, Hellas Verona, Atlas y León. Entre sus principales logros figuran un campeonato de la Ligue 1 con el conjunto francés, dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España con el Barcelona, además de un bicampeonato de la Liga MX con León. Como entrenador, inició su carrera en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, antes de integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre para el proceso mundialista de 2026.

EL ADIÓS AL VASCO La FMF aprovechó el anuncio para agradecer públicamente a Javier Aguirre y a su equipo de trabajo por el compromiso, liderazgo y profesionalismo mostrados durante su tercera etapa al frente del Tricolor. Durante ese periodo, Aguirre dirigió 37 partidos, con saldo de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de 59 goles a favor y 28 en contra. Bajo su conducción, México conquistó la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana completó por primera vez una fase de grupos perfecta con tres triunfos y nueve puntos, avanzó a los Octavos de Final y concluyó el torneo en la novena posición. La Federación también agradeció a la afición por el respaldo brindado durante la participación del equipo nacional en la justa mundialista.

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