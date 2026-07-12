Isaac del Toro resiste en el podio: llegará al descanso del Tour de Francia como tercero

Isaac del Toro cerró la primera semana del Tour de Francia 2026 instalado entre los mejores del mundo. El ciclista mexicano mantuvo el tercer lugar de la clasificación general tras completar la Etapa 9 entre Malemort y Ussel, por lo que afrontará el primer día de descanso dentro del podio y con el maillot blanco en su poder. El corredor del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 13, con tiempo de 3 horas, 27 minutos y 57 segundos, apenas seis segundos después del ganador, Mathieu van der Poel. El neerlandés resistió con los sobrevivientes de la fuga y se impuso al sprint sobre Tobias Halland Johannessen y Tom Pidcock.

La jornada fue recortada cerca de 30 kilómetros debido a la alerta roja por calor extremo en Corrèze y quedó en 154.6 kilómetros. Pese al ritmo, los ataques y el desgaste, Del Toro permaneció con los aspirantes al título. Al entrar con el mismo tiempo que sus rivales directos, no hubo cambios en la lucha por el podio. ¿Cómo quedó Isaac del Toro en la clasificación general del Tour de Francia 2026? El bajacaliforniano es tercero con 32 horas, 20 minutos y 31 segundos. Está a 3:27 del líder Tadej Pogačar y a 45 segundos del segundo sitio, ocupado por Jonas Vingegaard. El margen es mínimo: Remco Evenepoel aparece cuarto a sólo tres segundos del mexicano y Juan Ayuso, quinto, a siete.

Del Toro también conservará durante el descanso el maillot blanco de mejor joven. En esa clasificación supera por siete segundos a Ayuso y por 28 a Paul Seixas. El pelotón descansará este lunes 13 de julio y volverá a competir el martes 14 con la Etapa 10, de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran. El recorrido acumula 3 mil 800 metros de desnivel y siete puertos puntuables, incluidos el Puy Mary y el Col de Pertus, ambos de primera categoría. Esta pausa llega con Del Toro en una posición histórica, pero bajo presión. Su recuperación y respuesta en la montaña serán claves para defender el tercer lugar y prolongar el sueño mexicano en el Tour de Francia.