Mundial 2026: Esto cuestan los boletos para ver las Semifinales en Dallas y Atlanta

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    Mundial 2026: Esto cuestan los boletos para ver las Semifinales en Dallas y Atlanta
    Las entradas para las Semifinales del Mundial 2026 registran precios superiores a 70 mil pesos en plataformas de reventa. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Los boletos para las Semifinales de la actual Copa del Mundo alcanzan hasta 72 mil pesos en reventa

Estar en las Semifinales del Mundial 2026 puede costar desde casi 18 mil pesos hasta más de 70 mil por persona.

A dos días del primer partido, Francia vs España es la opción más accesible; Inglaterra vs Argentina, impulsado por Lionel Messi y Jude Bellingham, prácticamente duplica su precio en reventa.

La primera Semifinal se disputará el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington. En la venta inicial de FIFA, los boletos tuvieron valores de 455 dólares en Categoría 4; 720 en Categoría 3; mil 920 en Categoría 2, y 2 mil 780 en Categoría 1.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundial-2026-hace-historia-el-top-4-del-ranking-fifa-domina-las-semifinales-IA22113038

Equivalen aproximadamente a 7 mil 950, 12 mil 580, 33 mil 540 y 48 mil 570 pesos. La tabla inicial contempló cuatro categorías y precios dinámicos.

Para Inglaterra vs Argentina, programado el miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, las tarifas de salida fueron de 420 dólares en Categoría 4; 660 en Categoría 3; mil 775 en Categoría 2, y 2 mil 565 en Categoría 1: entre 7 mil 340 y 44 mil 810 pesos.

FIFA utiliza precios dinámicos, por lo que el costo oficial puede cambiar según la demanda y el inventario.

¿Cuánto cuestan en reventa?

El mercado secundario presenta una brecha notable. SeatPick registra entradas para Francia vs España desde mil 22 dólares, cerca de 17 mil 850 pesos, con un promedio de 2 mil 309 dólares, unos 40 mil 340 pesos.

Para Inglaterra vs Argentina, el acceso comienza en 2 mil 59 dólares, aproximadamente 35 mil 970 pesos, mientras el promedio alcanza 4 mil 163 dólares, alrededor de 72 mil 730 pesos.

La comparación cambia entre sitios y minutos: Vivid Seats muestra precios desde mil 407 dólares para el duelo de Dallas y 2 mil 772 para el de Atlanta, equivalentes a 24 mil 580 y 48 mil 420 pesos.

Ticketmaster exhibe localidades para Francia-España desde mil 578 dólares, unos 27 mil 560 pesos.

La vía recomendada es revisar primero FIFA.com/tickets y su plataforma oficial de reventa.

Los paquetes oficiales de hospitalidad para Francia vs España aparecen desde 3 mil dólares por persona, cerca de 52 mil 410 pesos.

En cualquier sitio secundario, el comprador debe confirmar impuestos y comisiones, verificar la garantía y evitar transferencias directas o boletos impresos: el acceso es digital y los precios seguirán moviéndose hasta el inicio.

Las conversiones utilizan un dólar de 17.47 pesos, cotización vigente al 12 de julio

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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