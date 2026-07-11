Tour de Francia 2026: Isaac del Toro retiene el tercer lugar de la clasificación general tras la Etapa 8

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    Tour de Francia 2026: Isaac del Toro retiene el tercer lugar de la clasificación general tras la Etapa 8
    Isaac del Toro se mantiene firme en el podio provisional del Tour de Francia 2026 tras completarse la octava etapa de la emblemática competencia de ciclismo mundial. FOTO: EFE

El ciclista mexicano completó con éxito una dura jornada de montaña y se mantiene firme en la competencia disputada en tierra francesa

Isaac del Toro continúa entre los protagonistas del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano superó sin pérdidas la Etapa 8, conservó el tercer lugar de la clasificación general y mantuvo el maillot blanco de mejor corredor joven.

El representante del UAE Team Emirates-XRG concluyó en la posición 46 el recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac.

Del Toro ingresó protegido dentro del pelotón principal y recibió el mismo tiempo del ganador: 3 horas, 52 minutos y 50 segundos.

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La jornada llana, diseñada para los velocistas, no produjo diferencias entre los candidatos al título. El bajacaliforniano acumula 28:52:34 y permanece a 3 minutos y 27 segundos de su compañero Tadej Pogačar, dueño del maillot amarillo. Jonas Vingegaard sigue segundo, a 2:42 del esloveno.

Del Toro, sin embargo, no tiene margen para relajarse. Remco Evenepoel ocupa la cuarta posición y está tres segundos detrás del mexicano; Juan Ayuso es quinto, a siete segundos.

En la clasificación juvenil, Isaac aventaja por siete segundos a Ayuso y por 28 a Paul Seixas.

“Una etapa muy caliente y estresante”, reconoció Del Toro después de cruzar la meta. El ensenadense agregó que terminó en buenas condiciones: “Un poco estresante, caliente, pero todo bien”.

Su misión fue evitar cortes, caídas y contratiempos mientras el UAE controlaba la carrera alrededor de Pogačar.

La victoria fue para el belga Tim Merlier, quien se impuso por segundo día consecutivo. El corredor del Soudal Quick-Step remontó en los últimos 250 metros y venció en el sprint a Biniam Girmay y Olav Kooij. Liam Slock fue alcanzado a 1.4 kilómetros de la meta.

El siguiente desafío para Isaac del Toro será la Etapa 9, programada este domingo 12 de julio entre Malemort y Ussel.

El trazado presenta cuatro ascensos puntuables y cerca de 3,300 metros de desnivel, aunque la organización decidió recortarlo 30 kilómetros debido a la intensa ola de calor en Corrèze.

Tras ocho jornadas, Del Toro no sólo defiende un histórico lugar de podio para México: confirma que puede competir contra los favoritos del Tour.

La montaña y sus tres segundos sobre Evenepoel harán de la novena etapa una prueba crucial para sostener el sueño mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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