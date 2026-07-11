Tour de Francia 2026: Isaac del Toro retiene el tercer lugar de la clasificación general tras la Etapa 8

Isaac del Toro continúa entre los protagonistas del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano superó sin pérdidas la Etapa 8, conservó el tercer lugar de la clasificación general y mantuvo el maillot blanco de mejor corredor joven. El representante del UAE Team Emirates-XRG concluyó en la posición 46 el recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. Del Toro ingresó protegido dentro del pelotón principal y recibió el mismo tiempo del ganador: 3 horas, 52 minutos y 50 segundos.

La jornada llana, diseñada para los velocistas, no produjo diferencias entre los candidatos al título. El bajacaliforniano acumula 28:52:34 y permanece a 3 minutos y 27 segundos de su compañero Tadej Pogačar, dueño del maillot amarillo. Jonas Vingegaard sigue segundo, a 2:42 del esloveno. Del Toro, sin embargo, no tiene margen para relajarse. Remco Evenepoel ocupa la cuarta posición y está tres segundos detrás del mexicano; Juan Ayuso es quinto, a siete segundos. En la clasificación juvenil, Isaac aventaja por siete segundos a Ayuso y por 28 a Paul Seixas. “Una etapa muy caliente y estresante”, reconoció Del Toro después de cruzar la meta. El ensenadense agregó que terminó en buenas condiciones: “Un poco estresante, caliente, pero todo bien”. Su misión fue evitar cortes, caídas y contratiempos mientras el UAE controlaba la carrera alrededor de Pogačar.

La victoria fue para el belga Tim Merlier, quien se impuso por segundo día consecutivo. El corredor del Soudal Quick-Step remontó en los últimos 250 metros y venció en el sprint a Biniam Girmay y Olav Kooij. Liam Slock fue alcanzado a 1.4 kilómetros de la meta. El siguiente desafío para Isaac del Toro será la Etapa 9, programada este domingo 12 de julio entre Malemort y Ussel. El trazado presenta cuatro ascensos puntuables y cerca de 3,300 metros de desnivel, aunque la organización decidió recortarlo 30 kilómetros debido a la intensa ola de calor en Corrèze. Tras ocho jornadas, Del Toro no sólo defiende un histórico lugar de podio para México: confirma que puede competir contra los favoritos del Tour. La montaña y sus tres segundos sobre Evenepoel harán de la novena etapa una prueba crucial para sostener el sueño mexicano.