Isaac del Toro resiste en Francia: así quedó tras la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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    Isaac del Toro resiste en Francia: así quedó tras la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
    Isaac del Toro sigue dentro del top 15 general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras una jornada controlada en Francia. FOTO: X

El mexicano terminó 71 en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, pero subió al puesto 14 de la clasificación general

Isaac del Toro vivió una jornada discreta, pero sin daños graves, en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, donde el mexicano finalizó en el lugar 71 tras una intensa ruta de 167.4 kilómetros entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains.

El corredor de UAE Team Emirates-XRG no apareció entre los protagonistas del día, pero cruzó la meta con el pelotón, apenas a cuatro segundos del ganador, por lo que logró mantenerse dentro de la conversación rumbo a las etapas decisivas de montaña.

La victoria fue para el estadounidense Quinn Simmons, de Lidl-Trek, quien aprovechó una fuga numerosa que consiguió resistir el empuje del grupo principal hasta los metros finales.

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Finn Fisher-Black y Mattéo Vercher completaron el podio de la jornada, en una etapa donde los escapados volvieron a marcar el ritmo de la competencia.

Aunque el puesto 71 podría parecer un retroceso en el resultado del día, el balance para Isaac del Toro fue más positivo dentro de la clasificación general.

El mexicano subió al lugar 14, a 1:16 del líder Alex Baudin, quien conservó el maillot amarillo después de cuatro jornadas.

La etapa tuvo un desarrollo exigente, con seis ascensiones y un tramo final favorable para el pelotón. Sin embargo, la fuga trabajó con orden, mantuvo una renta mínima en los últimos kilómetros y evitó que los sprinters pudieran definir la victoria en un cierre masivo.

Para Del Toro, la jornada representó un día de control. El mexicano no gastó de más, no perdió contacto con los favoritos y sigue bien colocado antes de que la carrera entre en su parte más dura.

En la general, Baudin lidera con 13:35:13, seguido por Kévin Vauquelin y Oscar Onley, ambos a 12 segundos; Matteo Jorgenson marcha cuarto a 15 segundos y Juan Ayuso aparece quinto a 47.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium del Dauphiné, se mantiene como una de las pruebas más importantes previas al Tour de Francia.

Para Isaac del Toro, el reto será resistir la acumulación de desgaste y buscar una oportunidad en las jornadas montañosas, donde podrá medir su capacidad frente a varios de los nombres fuertes del pelotón internacional.

La quinta etapa se correrá este jueves entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, con 195.8 kilómetros.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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