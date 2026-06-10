Konnan, leyenda de la lucha libre, en estado delicado tras sufrir segunda amputación

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    Konnan, leyenda de la lucha libre, en estado delicado tras sufrir segunda amputación
    Konnan, figura histórica de AAA y de la lucha libre internacional, enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida por problemas de salud. FOTO: ESPECIAL

El cubano habría sufrido la amputación de su segunda pierna tras meses de complicaciones médicas

La lucha libre mexicana atraviesa un momento de preocupación por el estado de salud de Konnan, una de las figuras más influyentes en la historia moderna del pancracio nacional, luego de que se reportara que el exluchador sufrió la amputación de su segunda pierna.

Carlos Santiago Espada, nombre real de Konnan, volvió a generar alarma entre aficionados y personajes del medio luchístico después de que Vince Russo, exguionista de WWE, revelara que el histórico gladiador habría perdido ambas extremidades inferiores, tras meses marcados por complicaciones médicas.

De acuerdo con los reportes, Konnan ya había sido sometido en marzo a la amputación de una pierna, mientras permanecía bajo atención médica en San Diego, California.

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En aquel momento se informó que su estado era delicado y que existía riesgo de que también pudiera perder la otra extremidad.

La situación habría tomado un giro más grave en los últimos días, luego de que Russo asegurara que se enteró de la segunda amputación tras volver a comunicarse con el exluchador.

Según su relato, Konnan se encuentra débil y en proceso de rehabilitación, intentando adaptarse a una nueva etapa tras las complicaciones que ha enfrentado.

La información también fue respaldada por Hugo Savinovich, histórico cronista de lucha libre, quien afirmó haber confirmado la situación directamente con Konnan.

Aunque no dio detalles de la conversación, reconoció la veracidad de la versión difundida por Russo y expresó su apoyo al exintegrante de AAA.

Hasta el momento, ni familiares de Konnan ni la empresa AAA han emitido un comunicado oficial sobre su estado actual de salud, por lo que la información se mantiene bajo el terreno de reportes periodísticos y declaraciones de personajes cercanos al ambiente luchístico.

La noticia provocó una fuerte reacción entre seguidores de la lucha libre mexicana, donde Konnan es considerado una figura clave por su impacto dentro y fuera del cuadrilátero.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de AAA, además de tener paso por empresas internacionales como WCW, TNA y WWE.

Konnan, de 62 años, ha enfrentado distintos problemas de salud durante las últimas dos décadas.

Entre sus antecedentes médicos se encuentran complicaciones renales, un trasplante de riñón realizado en 2007, tratamientos de diálisis, una cirugía de corazón y secuelas que se agravaron tras contagiarse de COVID-19.

Dentro del cuadrilátero, fue una de las grandes estrellas de AAA en la década de los noventa y protagonista de momentos históricos como Triplemanía I.

También es recordado por su participación en WCW, donde formó parte de la nWo Wolfpac y ayudó a abrir camino para otros luchadores mexicanos en la televisión estadounidense.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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