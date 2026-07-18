Isaac del Toro termina segundo en la etapa 14 del Tour de Francia y sube en la general

Isaac del Toro volvió a colocarse entre los protagonistas del Tour de Francia 2026 al finalizar en la segunda posición de la etapa 14, disputada entre las montañas de Alsacia y con meta en Le Markstein, resultado que le permitió escalar posiciones en la clasificación general y consolidarse como uno de los ciclistas más destacados de la competencia. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates cruzó la línea de meta apenas 38 segundos después de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, quien lanzó un ataque decisivo en el ascenso al Col du Haag, el último puerto de la jornada, para adjudicarse su cuarta victoria de etapa en la presente edición de la ronda francesa.

Del Toro mantuvo el ritmo de los mejores en un recorrido exigente y logró quedarse con el segundo puesto, por delante del francés Paul Seixas, una actuación que representa uno de los resultados más importantes de su trayectoria en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

La etapa dejó una muestra del crecimiento competitivo del ciclista mexicano, quien ha sabido responder en terrenos de alta montaña frente a corredores consolidados. Detrás de Del Toro llegaron figuras como el danés Jonas Vingegaard, a 44 segundos del ganador, y el belga Remco Evenepoel, a 48. El resultado también tuvo impacto en la clasificación general. Del Toro avanzó hasta el séptimo puesto, ubicándose a 5 minutos y 44 segundos del liderato. Además, se mantiene dentro del grupo de corredores que pelean por los primeros lugares cuando resta poco más de una semana para el final de la competencia. Mientras tanto, Pogacar continúa construyendo una edición dominante del Tour. Con su triunfo en Le Markstein alcanzó las 25 victorias de etapa en su carrera dentro de la prueba francesa, una cifra que lo coloca a la altura del histórico francés André Leducq. Solo Bernard Hinault, Eddy Merckx y Mark Cavendish registran más triunfos parciales en la historia de la carrera.

El esloveno también fortaleció su ventaja en la clasificación general, donde cuenta con una diferencia de 4 minutos y 30 segundos sobre Vingegaard, su perseguidor más cercano. Evenepoel permanece tercero a poco más de cinco minutos. Para Del Toro, la jornada representa un paso importante en una competencia donde ha mostrado regularidad y capacidad para competir con los mejores escaladores del pelotón internacional. Con varias etapas aún por disputarse, el mexicano mantiene abiertas sus posibilidades de seguir ascendiendo posiciones y de firmar una actuación histórica para el ciclismo nacional en el Tour de Francia.