Isaac Paredes inicia a tambor batiente su aventura con los Astros de Houston

El estreno de Isaac Paredes con los Houston Astros fue simplemente espectacular. En su primer juego de spring training, el sonorense dejó claro su poder al conectar un cuadrangular en su tercer turno al bate. Tras iniciar el encuentro con un pasaporte y ser dominado por la vía del ponche en su segunda aparición, el mexicano respondió con un batazo que confirmó por qué es considerado una de las piezas más prometedoras del equipo.

El estacazo llegó en un momento clave ante los Pittsburgh Pirates, enviando la pelota por encima de la barda y sumando una carrera al marcador. Fue un swing potente, convincente, de esos que alimentan la expectativa de una afición que espera verlo producir durante toda la temporada.

Este inicio explosivo da continuidad a lo hecho en su primera campaña con Houston en 2025, cuando pese a perderse casi dos meses por lesión, logró 20 cuadrangulares, 53 carreras impulsadas y un OPS de .810 en 102 juegos. Números sólidos que respaldan su etiqueta de bateador de impacto.

Sin embargo, su situación no es sencilla. Aunque decidió ausentarse del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para enfocarse de lleno en el campamento primaveral, su permanencia en Houston no está asegurada. La directiva enfrenta un problema de “sobrepoblación” en el cuadro interior, con nombres inamovibles como José Altuve, Jeremy Peña y el regreso de Carlos Correa a la antesala, lo que deja a Paredes sin una posición defensiva clara.

Diversos reportes apuntan a que el sonorense es la pieza de cambio más atractiva del roster, con interés manifiesto de organizaciones como los Pittsburgh Pirates y los Boston Red Sox, que buscan sumar poder antes del Día Inaugural.