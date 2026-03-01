Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos
En Baja California Sur, Bienestar reportó el número de personas que reciben apoyos y los ajustes más recientes al padrón
CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Baja California Sur 170 mil personas reciben alguno de los programas sociales del gobierno federal, durante un acto realizado en Comondú como parte de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.
Montiel señaló que para este año se entregará cerca de un billón de pesos en programas sociales, cifra que calificó como la más alta destinada a ese rubro.
Al referirse a los apoyos en la entidad, la funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente” y vinculó la asignación presupuestal con la continuidad del esquema de programas sociales.
En su mensaje, la secretaria recordó que en 2018 el llamado periodo neoliberal dejó 50 millones de personas en pobreza y mencionó que, a partir de ese año, se impulsaron diversos programas sociales desde el gobierno federal.
Montiel sostuvo que la actual administración dio continuidad a los programas ya establecidos y añadió tres más: una pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de nivel básico y visitas domiciliarias de médicos a personas adultas mayores o con discapacidad.
La funcionaria presentó estas medidas como parte del marco de apoyos en curso y destacó el alcance de los programas en Baja California Sur, en el contexto de la agenda pública de la gira presidencial. Con información de Excélsior