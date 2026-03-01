Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

/ 1 marzo 2026
    Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos
    La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

En Baja California Sur, Bienestar reportó el número de personas que reciben apoyos y los ajustes más recientes al padrón

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Baja California Sur 170 mil personas reciben alguno de los programas sociales del gobierno federal, durante un acto realizado en Comondú como parte de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.

Montiel señaló que para este año se entregará cerca de un billón de pesos en programas sociales, cifra que calificó como la más alta destinada a ese rubro.

TE PUEDE INTERESAR: “Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México

Al referirse a los apoyos en la entidad, la funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente” y vinculó la asignación presupuestal con la continuidad del esquema de programas sociales.

En su mensaje, la secretaria recordó que en 2018 el llamado periodo neoliberal dejó 50 millones de personas en pobreza y mencionó que, a partir de ese año, se impulsaron diversos programas sociales desde el gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército halla tres explosivos artesanales en Escuinapa; reportan doble homicidio en La Campana

Montiel sostuvo que la actual administración dio continuidad a los programas ya establecidos y añadió tres más: una pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de nivel básico y visitas domiciliarias de médicos a personas adultas mayores o con discapacidad.

La funcionaria presentó estas medidas como parte del marco de apoyos en curso y destacó el alcance de los programas en Baja California Sur, en el contexto de la agenda pública de la gira presidencial. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

