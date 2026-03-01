Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin

AUSTIN.- Luego de que se registrara un tiroteo en un bar en Austin (Texas), tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas.

De acuerdo a lo que se informó el incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis.

“Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar”, explicó Davis. Después, continuó la agente, se bajó del vehículo y siguió disparando, hasta que fue abaleado por los agentes.

Por otro lado, 18 heridos fueron trasladados a hospitales locales y tres de ellos se encuentran en estado crítico.

Asimismo autoridades del FBI informaron que están trabajando con la policía local en la investigación y encontraron “indicios” en el coche del sospecho que apuntan a “posibles vínculos terroristas”, según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa.

GOBIERNO DE TEXAS ADVIERTE SOBRE VIOLENCIA

El Gobierno del Estado ha estado en contacto con la alcaldía de Austin y el Departamento de Seguridad Pública para “garantizar que se desplieguen todos los recursos y asistencia necesarios”.

“A cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a Texas o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda con claridad: Texas responderá con una fuerza decisiva y contundente para proteger a nuestro estado”, agregó el gobernador.