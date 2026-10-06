México toca fondo con Rafa Márquez: Chile lo vence 2-0 y el Tri cierra sin ganar la Fecha FIFA

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    México toca fondo con Rafa Márquez: Chile lo vence 2-0 y el Tri cierra sin ganar la Fecha FIFA
    México cayó 2-0 frente a Chile en Los Ángeles y Rafa Márquez terminó sus primeros cuatro partidos al frente del Tri sin conocer la victoria. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana volvió a quedarse sin gol en Los Ángeles y terminó la primera ventana de Rafa Márquez con dos empates y dos derrotas

México cerró con otra noche amarga la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana.

El Tricolor perdió 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum y terminó la gira sin victorias, con dudas en ataque y una defensa que volvió a conceder en momentos determinantes.

El partido tuvo un primer tiempo equilibrado, con México buscando tener la pelota y Chile esperando espacios para acelerar.

Álex Padilla apareció como titular en la portería, mientras Márquez mantuvo una propuesta con Álvaro Fidalgo, Érik Lira y Obed Vargas en medio campo, además de Germán Berterame y Armando “Hormiga” González al frente. Pese a la posesión, el Tri no encontró claridad en el último tercio.

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La Roja golpeó en el complemento. Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54 y cambió por completo el desarrollo del encuentro. México intentó reaccionar con modificaciones, pero apenas 11 minutos después Vicente Pizarro marcó el 2-0 al 65’, resultado que terminó por apagar al conjunto nacional.

Márquez movió el banquillo con los ingresos de Santiago Giménez, Isaías Violante, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Denzell García, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, entre otros, pero la reacción nunca llegó.

México terminó con mayor posesión y más disparos totales aunque volvió a padecer el problema que el propio técnico había señalado después del tropiezo ante Estados Unidos: la falta de contundencia.

El descalabro frente a Chile agravó un arranque que ya había encendido las alarmas. Rafael Márquez debutó como seleccionador mayor con empate 1-1 ante Colombia el 26 de septiembre; tres días después volvió a igualar 1-1 contra Perú.

El primer golpe llegó el 3 de octubre, cuando Estados Unidos goleó 3-0 al Tri en Arizona, antes de que Chile completara la mala ventana con el 2-0 en Los Ángeles.

Así, el balance del “Kaiser” después de sus primeros cuatro partidos es de cero victorias, dos empates y dos derrotas. México únicamente convirtió dos goles —uno ante Colombia y otro frente a Perú— y recibió siete, para una diferencia de -5.

Además, cerró sus dos compromisos más recientes sin marcar y encadenó derrotas ante dos rivales directos del continente.

El registro también coloca presión inmediata sobre el nuevo proyecto. Márquez llegó al banquillo después del Mundial 2026 con el objetivo de renovar al plantel, observar jóvenes y construir una identidad rumbo al siguiente ciclo.

Sin embargo, la primera evaluación deja como pendientes la definición, la seguridad defensiva, la portería y la capacidad para sostener el ritmo durante los 90 minutos.

Ante Chile, el Tri volvió a mostrar tramos de control con balón, pero esa posesión no se tradujo en peligro constante. La selección sudamericana fue más práctica: resistió cuando México intentó adelantar líneas y castigó dos veces en el segundo tiempo para llevarse un triunfo que aumentó el malestar alrededor del combinado nacional.

Para Márquez, el cierre de esta Fecha FIFA representa una primera llamada de atención. El margen para experimentar existe por tratarse del inicio de un nuevo ciclo, pero cuatro partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas obligan a acelerar ajustes.

México terminará esta concentración con más preguntas que respuestas y con una estadística contundente: la era de Rafa todavía no conoce la victoria.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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