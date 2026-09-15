¡Hay campeón! Toros de Tijuana vence a Olmecas y conquista la Serie del Rey 2026

Los Toros de Tijuana volvieron a levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena fronteriza derrotó 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 6 de la Serie del Rey 2026 y cerró la final con cuatro triunfos contra dos, en una noche que terminó en celebración para la afición local durante el 15 de septiembre. El campeonato se definió en un encuentro dominado por el pitcheo, donde durante cuatro entradas ninguno de los dos equipos consiguió mover la pizarra. Adonis Medina, por Tijuana, y Jeremy Rhoades, por Tabasco, mantuvieron el cero en los primeros capítulos y obligaron a que cada corredor en las bases representara una oportunidad para cambiar el rumbo del partido.

Los Olmecas tuvieron algunas posibilidades para adelantarse. En la tercera entrada, Domingo Leyba conectó sencillo y Jasson Atondo llegó a las bases después de un error, pero la defensiva de Tijuana logró retirar a los bateadores restantes y evitar que la amenaza se transformara en carreras.

Un episodio después, Tabasco volvió a intentar abrir el marcador. Isaac Rodríguez y Franchy Cordero participaron en una jugada que terminó con Rodríguez retirado en tercera base después de una revisión solicitada por los Olmecas. El partido se mantuvo sin carreras hasta que llegó la quinta entrada. Fue entonces cuando Tijuana encontró el espacio que necesitaba para tomar la ventaja y acercarse al campeonato. Junior Lake inició el ataque con un sencillo hacia el jardín izquierdo. Después de un out, Jonathan Guzmán conectó otro imparable, esta vez hacia el centro del terreno. Con dos corredores en circulación, los Toros encontraron la oportunidad para romper el empate. Guzmán agregó presión con un robo de segunda base y posteriormente apareció Gilberto Celestino, quien terminó siendo el encargado de producir las dos carreras del campeonato.

El jardinero conectó un sencillo al jardín central ante el lanzamiento de Randy Romero. El batazo permitió que Junior Lake y Jonathan Guzmán cruzaran el plato y colocó el marcador 2-0 a favor de Tijuana. A partir de ese momento, el trabajo pasó al cuerpo de lanzadores de los Toros. Medina abrió la sexta entrada, pero después de conceder una base por bolas a Carlos Arellano dejó el encuentro. Tijuana recurrió entonces a su bullpen para contener cualquier intento de reacción de los Olmecas. Adbert Alzolay ingresó para apagar la amenaza y consiguió los outs necesarios para preservar la ventaja. Posteriormente, Jonathan Aro y Roel Ramírez también trabajaron desde el montículo antes de que Brett de Geus asumiera la responsabilidad de cerrar el partido. Tabasco volvió a colocar corredores en circulación durante la octava entrada, pero la defensiva de Tijuana respondió nuevamente y evitó que la ofensiva visitante pudiera acercarse en la pizarra. Los Toros tampoco necesitaron agregar carreras. Un sencillo de Justin Turner en el sexto capítulo y otro de Isaac Rodríguez en el octavo fueron parte de las últimas oportunidades ofensivas de la novena fronteriza, pero las dos anotaciones producidas por Celestino fueron suficientes para definir el campeonato.

TIJUANA REMONTÓ LA SERIE DEL REY El título llegó después de una final en la que los Toros tuvieron que recuperarse de un inicio adverso. Los Olmecas ganaron el primer encuentro 7-1 y tomaron ventaja en la Serie del Rey. Tijuana respondió en el Juego 2 con una victoria de 13-2 para empatar la definición. En el tercer partido, los Toros volvieron a imponerse, esta vez por 2-0, para colocarse arriba 2-1. Tabasco igualó nuevamente la serie en el cuarto encuentro al ganar 9-1. El quinto juego terminó siendo determinante. Tijuana se llevó la victoria 6-5 en Villahermosa y llegó al Juego 6 con ventaja de 3-2, a un triunfo de conquistar el campeonato. Ese sexto encuentro terminó sin una reacción de los Olmecas. Tijuana mantuvo la ventaja construida en la quinta entrada, sostuvo la blanqueada y consiguió la cuarta victoria que necesitaba. De esta manera, los Toros cerraron la Serie del Rey con récord de 4-2 y volvieron a colocarse en la cima de la LMB. La celebración llegó en una fecha especial para México, pues el campeonato quedó definido durante la noche del 15 de septiembre, en medio de los festejos por la Independencia. Para los Olmecas, la derrota dejó pendiente su búsqueda del segundo campeonato de la franquicia, después del título conseguido en 1993. Tijuana, en cambio, agregó un nuevo trofeo a su historia dentro de la pelota de verano mexicana. El campeonato terminó de definirse con un marcador corto y una fórmula clara: dos carreras producidas por Gilberto Celestino, una defensiva que sostuvo la ventaja y un cuerpo de lanzadores que no permitió la reacción tabasqueña.