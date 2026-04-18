MTNT Gym: El semillero de campeones en Saltillo que llega a competencias internacionales

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/ 18 abril 2026
    MTNT Gym: El semillero de campeones en Saltillo que llega a competencias internacionales
    Atletas y directivos de MTNT Gym fueron presentados este sábado en Saltillo, de cara a competencias estatales, nacionales e internacionales en diversas disciplinas deportivas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Se realizó este sábado una rueda de prensa para dar a conocer a aquellos que representarán al gimnasio en competencias de fisicoculturismo, halterofilia, frontón, tiro con arco y nado en aguas abiertas, en un proyecto innovador que busca consolidar el deporte de alto rendimiento

MTNT Gym dio un paso importante en su proyecto deportivo este sábado por la mañana, al presentar oficialmente al grupo de atletas que competirá en eventos estatales, nacionales e internacionales de distintas disciplinas, en una rueda de prensa realizada en sus instalaciones ubicadas en Rufino Tamayo número 145, esquina con Nazario Ortiz, en Saltillo.

El evento reunió a figuras del fisicoculturismo y otras disciplinas como halterofilia, frontón, tiro con arco y nado en aguas abiertas, reflejando el crecimiento de una comunidad que busca trascender más allá del gimnasio y posicionarse en escenarios de mayor exigencia.

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$!El equipo multidisciplinario de MTNT Gym competirá en disciplinas como fisicoculturismo, halterofilia, frontón, tiro con arco y aguas abiertas.
El equipo multidisciplinario de MTNT Gym competirá en disciplinas como fisicoculturismo, halterofilia, frontón, tiro con arco y aguas abiertas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Entre los atletas presentes estuvieron Silvia Betancourt, Carlos Ortiz, Salvador Reyes, Susana Peña, Arantza Soto, Steven Aguirre, Juan Cano y Samantha García, quienes fueron presentados como parte del grupo que llevará la representación de MTNT Gym a distintos compromisos deportivos en los próximos meses.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes los fundadores del gimnasio, Miguel Calderón y Alicia Varela, además de José Abramo Lira, representante del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), quien respaldó el impulso que este tipo de espacios brindan al desarrollo deportivo local.

$!Durante el evento, se destacó el compromiso de MTNT Gym por brindar apoyo integral a sus atletas.
Durante el evento, se destacó el compromiso de MTNT Gym por brindar apoyo integral a sus atletas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

MTNT Gym respalda a sus atletas en Saltillo

Durante su intervención, Miguel Calderón subrayó que tanto él como MTNT Gym mantienen el compromiso de brindar todas las facilidades posibles para que sus atletas puedan competir al más alto nivel.

Además, destacó el valor del esfuerzo diario de cada uno de los deportistas, al considerar que representan un ejemplo positivo para la comunidad que forma parte del gimnasio.

Calderón también enfatizó que, más allá de los resultados, lo importante es reconocer la disciplina, la constancia y el carácter que implica prepararse para competir. Bajo esa visión, sostuvo que cada atleta merece sentirse orgulloso de lo que ha construido en su camino deportivo.

$!Atletas de MTNT Gym fueron presentados en rueda de prensa en sus instalaciones de Saltillo rumbo a competencias estatales, nacionales e internacionales.
Atletas de MTNT Gym fueron presentados en rueda de prensa en sus instalaciones de Saltillo rumbo a competencias estatales, nacionales e internacionales. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Silvia Betancourt lidera al grupo competitivo

Una de las figuras que encabezó la presentación fue Silvia Betancourt, atleta con una trayectoria destacada en el fisicoculturismo, al registrar dos segundos lugares en el Olympia Amateur Los Ángeles, además de un primer lugar en el GB 2023 y un tercer sitio en el Mr. MX 2022.

Betancourt alentó al grupo a mantenerse enfocado en sus metas y a no perder de vista el valor de la disciplina en el proceso rumbo a cada competencia.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje que resume el espíritu de esta generación de atletas: “tenemos sueños que cumplir y disciplina que alimentar”.

$!MTNT Gym busca consolidarse como una plataforma para proyectar talento local de Coahuila hacia escenarios de mayor nivel competitivo.
MTNT Gym busca consolidarse como una plataforma para proyectar talento local de Coahuila hacia escenarios de mayor nivel competitivo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Un proyecto deportivo que busca crecer en Coahuila

Por su parte, Carlos Eduardo Ortiz agradeció a MTNT Gym, a los socios, coordinadores y al equipo logístico por brindar herramientas y generar un entorno cómodo para entrenar y convivir con el resto del equipo.

Con esta presentación, MTNT Gym dejó claro que su apuesta no solo está en la preparación física, sino también en la construcción de una comunidad deportiva sólida en Saltillo, capaz de impulsar talento local hacia competencias de alto nivel y seguir fortaleciendo el nombre de Coahuila en distintas disciplinas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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