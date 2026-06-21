Joey Meneses regresa a las Grandes Ligas: el culichi que se negó a rendirse recibe una nueva oportunidad

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    Joey Meneses regresa a las Grandes Ligas: el culichi que se negó a rendirse recibe una nueva oportunidad
    Joey Meneses vuelve a las Grandes Ligas después de meses de trabajo y perseverancia, dispuesto a convertirse en la chispa ofensiva que necesita su equipo. FOTO: MLB.COM

Tras dominar Triple-A con promedio de .348, 11 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas en 69 juegos, el mexicano fue ascendido por los Atléticos de Oakland

La espera terminó para Joey Meneses. Después de meses de esfuerzo silencioso, largas jornadas lejos de los reflectores y una temporada sobresaliente en las Ligas Menores, el pelotero sinaloense recibió la noticia que había estado persiguiendo desde el inicio del año: su regreso a las Grandes Ligas.

Los Atléticos hicieron oficial el ascenso del mexicano, quien vuelve al máximo escenario del béisbol después de demostrar que sigue siendo un bateador capaz de marcar diferencias. Para Meneses, la llamada representa mucho más que un movimiento de roster; es la recompensa a una carrera construida a base de perseverancia y resistencia.

El originario de Culiacán convirtió su paso por Triple-A con los Las Vegas Aviators en una auténtica declaración de intenciones. Durante 69 juegos, registró un impresionante promedio de bateo de .348, conectó 11 cuadrangulares y produjo 76 carreras, números que lo colocaron entre los bateadores más productivos de la categoría.

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Su rendimiento fue imposible de ignorar. Mientras los Atléticos buscaban soluciones para fortalecer una ofensiva irregular, Meneses respondía partido tras partido con batazos oportunos y una consistencia que terminó por abrirle nuevamente las puertas de la gran carpa.

La organización decidió apostar por su experiencia y capacidad ofensiva, especialmente ante la necesidad de encontrar producción inmediata en el lineup. El mexicano llega con la misión de aportar profundidad como bateador designado y convertirse en una alternativa confiable para cubrir las esquinas del cuadro, particularmente frente a lanzadores zurdos.

Para concretar su incorporación al roster de 40 jugadores, la franquicia tuvo que tomar una decisión difícil. Los Atléticos designaron para asignación al relevista Scott Barlow, un movimiento que refleja la confianza depositada en el potencial ofensivo del sinaloense.

La oportunidad llega en un momento clave tanto para el equipo como para el propio jugador. Los Atléticos necesitan encontrar una chispa que reactive su ataque, mientras que Meneses busca consolidar una segunda etapa en las Grandes Ligas después de varios años de lucha y sacrificio.

Su historia reciente es la de un pelotero que se negó a bajar los brazos. Tras su paso por los Nacionales de Washington y una breve estancia dentro de la organización de los Mets de Nueva York, el mexicano continuó trabajando sin perder de vista su objetivo de regresar al mejor béisbol del mundo.

Lejos de lamentarse por las oportunidades perdidas, Meneses respondió de la única forma que conoce: produciendo carreras y acumulando actuaciones destacadas sobre el terreno de juego. Cada batazo en Triple-A fue un recordatorio de que todavía tenía mucho que ofrecer.

Ahora, el reto será trasladar ese rendimiento al nivel más exigente del béisbol profesional. La afición de los Atléticos espera encontrar en él a un bateador capaz de responder en los momentos decisivos, un jugador que aporte experiencia y sangre fría cuando el partido se encuentre en juego.

Esa capacidad para crecer bajo presión fue precisamente una de las características que hicieron de Meneses una figura querida durante su etapa con Washington. Sus apariciones oportunas y su habilidad para producir en situaciones complicadas le ganaron el reconocimiento de compañeros, entrenadores y aficionados.

En Oakland confían en que pueda repetir esa historia. El equipo necesita ofensiva, liderazgo y presencia en la caja de bateo, y el mexicano reúne esas cualidades.

El regreso también simboliza algo más profundo para el béisbol mexicano. Meneses representa a una generación de peloteros que ha demostrado que el talento nacional puede competir y destacar en el escenario más importante del deporte.

A sus espaldas carga años de esfuerzo, viajes interminables, momentos de incertidumbre y una convicción inquebrantable que lo mantuvo firme cuando las oportunidades parecían agotarse.

Por eso, su regreso a las Grandes Ligas tiene un significado especial. No se trata únicamente de un ascenso, sino de la confirmación de que la perseverancia sigue siendo una de las herramientas más valiosas en el deporte profesional.

Los reflectores vuelven a apuntar hacia Joey Meneses. Los Atléticos esperan que su bate aporte la energía que tanto necesita el equipo, mientras que los aficionados mexicanos sueñan con verlo nuevamente conectar cuadrangulares y producir carreras en el mejor béisbol del planeta.

La oportunidad está sobre la mesa. Ahora le corresponde al culichi escribir el siguiente capítulo de una carrera que ha estado marcada por la resiliencia y la capacidad de levantarse una y otra vez.

Porque si algo ha demostrado Joey Meneses a lo largo de su trayectoria, es que nunca deja de pelear. Y hoy, una vez más, tiene la oportunidad de demostrarlo en las Grandes Ligas.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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