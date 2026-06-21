Saraperos refuerzan el infield con Iván Castillo y dan salida a Danny Ortiz en la LMB 2026

Los Saraperos de Saltillo anunciaron este 21 de junio de 2026 la incorporación del infielder dominicano Iván Castillo, en un movimiento con el que la organización busca fortalecer su cuadro interior en la recta final del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). De acuerdo con el comunicado oficial del club, Castillo es originario de Santiago, República Dominicana, y se desempeña principalmente en las paradas cortas, aunque también cuenta con la versatilidad para cubrir otras posiciones del infield. A la ofensiva, se caracteriza por ser un bateador ambidiestro de contacto y con velocidad en las bases, cualidades que lo han mantenido como un jugador adaptable en distintos circuitos profesionales.

El nuevo elemento de los Saraperos inició su carrera en 2012, cuando firmó con la organización de los Indians de Cleveland. Con el paso de los años, también formó parte del sistema de los Padres de San Diego, equipo con el que debutó en Grandes Ligas durante la temporada 2021, consolidando así su llegada al máximo nivel del beisbol profesional. En el béisbol invernal y en ligas de verano, Castillo ha acumulado experiencia en distintos escenarios. En 2023 llegó a la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova, además de participar en la Atlantic League con los Ducks de Long Island. También ha visto acción en la LIDOM, donde ha defendido los colores de equipos como Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

Como parte de los ajustes en el roster, la directiva de Saraperos informó también la salida del outfielder puertorriqueño Danny Ortiz, quien había llegado a mediados de mayo procedente de los Pericos de Puebla. Ortiz aportó poder intermitente durante su paso por la “Nave Verde”. En sus 24 compromisos con Saltillo registró un promedio de bateo de .233, con 20 imparables en 86 turnos oficiales. Aunque su porcentaje de embase (.287) y slugging (.349) se mantuvieron discretos, el jardinero de 36 años logró conectar 3 cuadrangulares, anotar 10 carreras y producir 12 más. Su momento más destacado llegó a principios de junio, cuando firmó una jornada de dos cuadrangulares y cuatro carreras producidas en el Parque Hermanos Serdán, en un juego donde castigó precisamente a su exequipo, los Pericos de Puebla, para encabezar el triunfo de Saltillo. El club agradeció la entrega de Ortiz durante su etapa en la organización y le deseó éxito en sus próximos proyectos profesionales.

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