¿El jugador más sucio de la NFL? Brian Branch lo vuelve a hacer y los árbitros no marcaron nada

De acuerdo con las notas oficiales de Green Bay, el contacto fue uno de los episodios que alimentaron la frustración de los Packers en un encuentro marcado por varias decisiones arbitrales controvertidas.

La jugada ocurrió durante la primera mitad del partido correspondiente a la Semana 7 de la NFL. Branch impactó a Kraft en una acción que pareció involucrar un contacto casco contra casco, pero los árbitros dejaron continuar el juego sin lanzar una bandera. La ausencia de sanción provocó cuestionamientos entre aficionados y comentaristas, especialmente por los antecedentes disciplinarios del defensivo.

La polémica volvió a perseguir a Brian Branch. En su primer partido tras perderse la temporada 2025 por una rotura del tendón de Aquiles, el safety de los Detroit Lions protagonizó un golpe sobre Tucker Kraft que encendió las críticas, luego de que el casco del ala cerrada de los Green Bay Packers saliera despedido durante el encuentro disputado en Ford Field.

Kraft pudo continuar en el partido y terminó con cuatro recepciones para 48 yardas y un touchdown, producto de un pase de 14 yardas de Jordan Love. Sin embargo, el golpe volvió a colocar a Branch en el centro de una discusión recurrente sobre su manera de jugar y los límites de la agresividad defensiva.

UN HISTORIAL QUE VUELVE A PERSEGUIRLO

La acción recordó otro episodio entre ambos jugadores ocurrido en septiembre de 2025. En aquel encuentro, Branch sujetó a Kraft por la rejilla del casco, se lo arrancó y lo lanzó hacia la banda de Detroit. La NFL lo sancionó con 23 mil 186 dólares: 11 mil 593 por sujetar la máscara y otros 11 mil 593 por conducta antideportiva. Además, recibió un castigo de 15 yardas durante el partido.

Los antecedentes no terminan ahí. En noviembre de 2024, Branch fue expulsado durante un partido contra Green Bay después de golpear casco contra casco al receptor Bo Melton. Al abandonar el campo, también hizo una seña obscena hacia los aficionados de los Packers.

En octubre de 2025, el defensivo volvió a quedar bajo los reflectores por un altercado posterior a un partido contra los Kansas City Chiefs. Branch golpeó a JuJu Smith-Schuster y después lo sujetó de la máscara del casco, desencadenando una pelea entre jugadores. La NFL lo suspendió un partido, al considerar que su conducta no estaba justificada y representaba un riesgo de lesión.

El regreso de Branch tuvo un desenlace deportivo favorable para Detroit. Los Lions derrotaron 20-17 a Green Bay con un gol de campo de 22 yardas de Jake Bates cuando expiraba el tiempo. Branch también consiguió una intercepción en el último cuarto, una jugada determinante para contener la reacción de los Packers.

Sin embargo, la victoria quedó acompañada por las discusiones sobre el arbitraje. Green Bay cuestionó varias decisiones durante el encuentro, entre ellas castigos por rudeza contra el pasador y una sanción por interferencia de pase que anuló una intercepción. El golpe de Branch sobre Kraft se sumó a esa lista de jugadas controvertidas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión importante para la NFL: la aplicación consistente de las reglas diseñadas para proteger a los jugadores de golpes peligrosos en la cabeza. Aunque el contacto sobre Kraft no fue sancionado durante el partido, la jugada generó críticas y reavivó el debate sobre los antecedentes de Branch.

Por ahora, no debe confundirse la controversia con una sanción oficial por ese golpe específico. Lo que sí está documentado es el historial disciplinario del safety y la ausencia de una bandera en la jugada contra Kraft. La posible revisión posterior de la NFL sería la que determinaría si corresponde alguna medida adicional.