Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: El COI limita categoría femenina a mujeres biológicas

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Deportes
/ 26 marzo 2026
    Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: El COI limita categoría femenina a mujeres biológicas
    El COI oficializó una nueva política de elegibilidad para LA 2028, al establecer que la categoría femenina olímpica quedará reservada para atletas consideradas mujeres biológicas. FOTO: AP

El Comité Olímpico Internacional oficializó una nueva política de elegibilidad para la categoría femenina en los Juegos Olímpicos, con pruebas genéticas de una sola ocasión

El Comité Olímpico Internacional dio un giro de fondo en su política de elegibilidad y anunció este jueves que la categoría femenina en los Juegos Olímpicos quedará reservada para mujeres biológicas, en una medida que entrará en vigor desde los Juegos de Los Ángeles 2028.

La decisión marca un cambio respecto al modelo previo, en el que cada federación internacional definía sus propios criterios.

De acuerdo con la nueva normativa, toda atleta que aspire a competir en pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos o en eventos organizados por el COI deberá someterse a una prueba única del gen SRY, utilizada por el organismo como criterio de elegibilidad para la rama femenil.

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El COI sostuvo que esta decisión busca proteger la equidad, la seguridad y la integridad competitiva dentro del deporte olímpico.

La medida fue presentada tras un proceso de consulta de 18 meses y, en los hechos, impedirá que atletas transgénero compitan en disciplinas femeninas del programa olímpico.

La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió el ajuste al señalar que incluso las diferencias mínimas pueden definir una medalla en el alto rendimiento, por lo que el organismo consideró que debía establecer una regla universal para todas las disciplinas.

El COI precisó que la política no será retroactiva y que tampoco tendrá efecto en el deporte amateur o recreativo. Además, contempló excepciones limitadas para casos raros de desarrollo sexual, como el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS) u otras variaciones en las que, según el organismo, no exista beneficio derivado de los efectos anabólicos de la testosterona.

La decisión también rompe con la línea que el propio COI había seguido desde 2021, cuando delegó en las federaciones internacionales la elaboración de sus propias reglas sobre inclusión y elegibilidad.

Algunas organizaciones, como World Athletics, natación y rugby, ya habían endurecido sus criterios en los últimos años, pero la falta de uniformidad mantenía abierto el debate en el movimiento olímpico.

Previo al anuncio oficial, más de 80 grupos de derechos humanos y defensa del deporte habían pedido al COI frenar cualquier plan de testeo genético universal, al considerar que representaba un retroceso en materia de inclusión y equidad.

Con esta decisión ya confirmada, el tema perfila una nueva etapa de discusión internacional a poco más de dos años de Los Ángeles 2028.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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