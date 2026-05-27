Kasper Schmeichel, heredero de la dinastía, dice adiós a la portería de Dinamarca y al futbol

El guardameta danés confirmó la noticia en una entrevista con el canal TV2 de Dinamarca, donde explicó que una lesión en el hombro terminó por obligarlo a tomar la decisión definitiva. Aunque todavía mantenía contrato con el Celtic F.C. hasta junio, los especialistas médicos le recomendaron abandonar la actividad profesional.

Kasper Schmeichel, portero histórico y referente en la selección de Dinamarca, anunció oficialmente su retiro del futbol profesional a los 39 años , cerrando una trayectoria de más de dos décadas llena de éxitos, liderazgo y momentos inolvidables.

“Cuando mi contrato con el Celtic expire en junio, se acabará mi carrera en el fútbol. No es una decisión que haya tomado yo. He consultado con diversos cirujanos y expertos sobre mi hombro y me han dicho que no cuente con volver a jugar”, declaró el arquero.

Con su despedida, el futbol internacional pierde a uno de los guardametas más consistentes de su generación, un futbolista que logró construir una identidad propia pese al enorme peso del apellido Schmeichel. Su padre, Peter Schmeichel, es considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol.

El héroe inesperado del Leicester campeón

Aunque figuras como Jamie Vardy y Riyad Mahrez acapararon reflectores durante la histórica campaña 2015-16, Schmeichel fue uno de los pilares fundamentales del Leicester City F.C. que conquistó la Premier League en 2016, considerada una de las mayores sorpresas en la historia del deporte.

El arquero disputó todos los partidos de aquella temporada, siendo decisivo con atajadas clave, liderazgo y seguridad bajo los tres postes. Bajo las órdenes de Claudio Ranieri, los “Foxes” desafiaron todos los pronósticos para superar a gigantes como Manchester City, Arsenal, Tottenham y Manchester United.

Además del histórico título de liga, Schmeichel también ayudó al Leicester a conquistar la FA Cup en 2021, otro momento inolvidable para la institución inglesa. Su nivel lo convirtió durante años en uno de los arqueros más respetados del futbol británico.

Su carrera en Inglaterra también incluyó pasos por Manchester City F.C., Leeds United F.C., Notts County F.C. y Coventry City F.C., aunque fue en Leicester donde consolidó definitivamente su legado.

REFERENTE ABSOLUTO EN EL FUTBOL DANÉS

A nivel internacional, Schmeichel se convirtió durante más de una década en el rostro principal de la selección de Dinamarca. Desde 2014 fue el guardameta titular indiscutible y acumuló 120 partidos internacionales.

El arquero disputó los Mundiales de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, además de las Eurocopas de 2012 y 2020.

Precisamente en la UEFA Euro 2020 vivió uno de los episodios más emotivos de su carrera tras el incidente cardíaco de Christian Eriksen. Durante aquel torneo, Schmeichel asumió un rol de liderazgo absoluto y ayudó a Dinamarca a alcanzar las semifinales, generando una enorme conexión emocional con la afición.

Sus actuaciones en la tanda de penales ante Inglaterra en Wembley quedaron marcadas como algunas de las imágenes más memorables del torneo, pese a la eliminación danesa.

EL CIERRE DE UNA DINASTÍA HISTÓRICA

La despedida de Kasper también representa el final de una de las familias más emblemáticas en la historia del futbol europeo. Durante más de tres décadas, el apellido Schmeichel estuvo presente en la élite gracias a las carreras de Peter y Kasper.

A diferencia de otros hijos de leyendas deportivas, Kasper logró soportar la presión de las comparaciones y construir una trayectoria propia, respetada y exitosa en Inglaterra y Europa. Muchos aficionados incluso consideran que superó las expectativas generadas alrededor de su apellido.

En los últimos años defendió las porterías del OGC Nice, R.S.C. Anderlecht y finalmente el Celtic de Escocia. Sin embargo, la lesión en el hombro aceleró un retiro que ya parecía cercano.