Katia Itzel García y César Arturo Ramos, los árbitros centrales designados para el Mundial

La FIFA hizo oficial la lista de árbitros que participarán en la Copa del Mundo 2026, donde destacan los nombres de César Arturo Ramos y en especial, el de Katia Itzel García, como representantes de México.

La designación de Katia Itzel marcará un hecho histórico, ya que será la primera árbitra mexicana en dirigir partidos en una Copa del Mundo, escribiendo su nombre con letras doradas en el futbol nacional. La noticia fue anunciada por Pierluigi Collina, jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros del organismo internacional.

En total, FIFA eligió a 52 árbitros centrales para impartir justicia en los 104 partidos del Mundial 2026. Además, participarán 88 árbitros asistentes, mientras que en la cabina del VAR habrá 30 árbitros disponibles para ser asignados durante la competencia.