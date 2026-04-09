Katia Itzel García y César Arturo Ramos, los árbitros centrales designados para el Mundial

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Deportes
/ 9 abril 2026
    Katia Itzel García y César Arturo Ramos, los árbitros centrales designados para el Mundial
    Ramos Palazuelos y García Mendoza son los representantes del arbitraje mexicano para la Copa Mundial de Futbol. FOTOS: FMF
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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La egresada de la UNAM hará historia como la primera silbante mexicana en un evento de esa naturaleza, mostrando la gran presencia que ha conseguido con su trabajo en la cancha

La FIFA hizo oficial la lista de árbitros que participarán en la Copa del Mundo 2026, donde destacan los nombres de César Arturo Ramos y en especial, el de Katia Itzel García, como representantes de México.

La designación de Katia Itzel marcará un hecho histórico, ya que será la primera árbitra mexicana en dirigir partidos en una Copa del Mundo, escribiendo su nombre con letras doradas en el futbol nacional. La noticia fue anunciada por Pierluigi Collina, jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros del organismo internacional.

En total, FIFA eligió a 52 árbitros centrales para impartir justicia en los 104 partidos del Mundial 2026. Además, participarán 88 árbitros asistentes, mientras que en la cabina del VAR habrá 30 árbitros disponibles para ser asignados durante la competencia.

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César Arturo Ramos vivirá su tercer Mundial consecutivo, luego de debutar en Rusia 2018 y repetir en Qatar 2022, consolidándose como el principal referente del silbante mexicano en la escena internacional.

En el grupo de árbitros asistentes también fueron seleccionados tres mexicanos: Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez, mientras que para el VAR estarán disponibles Erick Miranda y Guillermo Pacheco, ampliando la representación tricolor en el Mundial.

UNA ÁRBITRA EN ASCENSO

Katia Itzel García Mendoza es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Ciencia Política y Administración Pública, además de cursar la carrera de Derecho, sin embargo, se ha destacado en el terreno del arbitraje.

Con este nombramiento, también se convierte en la cuarta árbitra central en la historia en participar en un Mundial varonil, tras los precedentes de Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita, quienes estuvieron en Qatar 2022.

La silbante, quien además recibió el Premio Nacional del Deporte 2024, destacó que esta oportunidad representa el esfuerzo de muchas mujeres que han abierto camino en el arbitraje, esperando que su designación amplíe las posibilidades para futuras generaciones.

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Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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