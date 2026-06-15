La increíble historia de Merlín... el Pato mundialista que se hizo viral

La emoción por el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables, pero ninguna tan inesperada como la aparición de Merlín, un pequeño pato que caminó por las calles de la Ciudad de México usando la camiseta del combinado nacional. Mientras miles de aficionados celebraban la victoria de México sobre Sudáfrica, un video comenzó a circular en redes sociales mostrando al animal acompañando a sus dueños durante los festejos. La escena llamó la atención por lo poco común del momento: un pato convertido en aficionado del torneo más importante del futbol.

Merlín rápidamente se ganó el cariño de los usuarios, quienes compartieron fotografías y videos del animal recorriendo las calles capitalinas con los colores del Tricolor. Su imagen terminó formando parte de las postales más curiosas del inicio del Mundial.

Detrás del fenómeno viral existe una historia familiar. El pato acompaña a sus dueños mientras venden aguas en distintos puntos de la capital mexicana, convirtiéndose no solo en una compañía, sino también en un integrante especial de la familia. LA HISTORIA DETRÁS DEL PATO MUNDIALISTA Karla, dueña de Merlín, explicó que el pato no llegó a su vida como una simple mascota, sino como un animal al que dedicó tiempo y paciencia para adaptarlo al entorno urbano. En entrevista con ESPN, contó que el proceso de educación fue gradual.

“Lo domestiqué, lo eduqué para que aprendiera a estar aquí”, explicó Karla al hablar sobre la manera en que logró que Merlín pudiera acompañarla en sus actividades diarias sin representar un riesgo para él. Durante los primeros paseos, el pato utilizaba un arnés debido al miedo que tenía ante las avenidas, los automóviles, los sonidos fuertes y la presencia de desconocidos. Con el paso del tiempo, logró acostumbrarse al movimiento de la ciudad y comenzó a caminar junto a su familia. La relación entre Merlín y sus dueños refleja una conexión poco común. El animal pasó de ser un acompañante doméstico a convertirse en un personaje reconocido por miles de personas gracias al impacto que tuvo su aparición durante el torneo internacional. LA AFICIÓN MEXICANA CONVIERTE LA CIUDAD EN UNA FIESTA La victoria de México sobre Sudáfrica provocó una celebración masiva en diferentes puntos del país. Lugares emblemáticos como el Zócalo y el Ángel de la Independencia reunieron a miles de aficionados que salieron a cantar y festejar el resultado positivo del debut mundialista. Las calles se llenaron de camisetas verdes, banderas mexicanas y cánticos que reflejaron la emoción de una afición que esperaba con entusiasmo el inicio de la competencia. La victoria 2-0 aumentó la confianza de los seguidores del equipo nacional.

Dentro de esa celebración apareció Merlín, quien terminó siendo uno de los protagonistas inesperados de la jornada. Su imagen combinó dos elementos muy representativos para los mexicanos: la pasión por el futbol y el cariño por los animales. El pato con la camiseta nacional fue compartido miles de veces en redes sociales, donde usuarios destacaron la ternura del momento y bautizaron al animal como uno de los personajes más particulares del Mundial 2026. La escena también mostró cómo los grandes eventos deportivos generan historias paralelas que van más allá de los resultados. En ocasiones, los protagonistas menos esperados terminan capturando la atención del público. MÉXICO BUSCA SU CAMINO EN EL MUNDIAL 2026 Después del triunfo ante Sudáfrica, la Selección Mexicana se prepara para su segundo compromiso dentro del Grupo A. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en un partido que podría ser clave para sus aspiraciones dentro del torneo. El encuentro está programado para el jueves 18 de junio en el Estadio Akron, donde México intentará mantener el impulso obtenido en su debut. Corea del Sur también llegará motivado después de conseguir una victoria ante República Checa. Ambas selecciones llegan con tres puntos, por lo que el duelo tendrá una importancia especial en la lucha por avanzar a los octavos de final. El resultado podría cambiar la dinámica del grupo y acercar a uno de los equipos a la siguiente ronda. Mientras el torneo avanza, Merlín continuará siendo recordado como uno de los personajes más inesperados que dejó el inicio del Mundial. Su historia demostró que en una competencia global también hay espacio para momentos sencillos que conectan con millones de personas.

DATOS CURIOSOS SOBRE MERLÍN, EL PATO MUNDIALISTA · Merlín se volvió viral después de aparecer con una camiseta de la Selección Mexicana durante los festejos del Mundial 2026. · Su dueña explicó que primero utilizó un arnés para ayudarlo a perder el miedo a las calles. · El pato tiene una alimentación basada en comida especial, frutas, verduras y proteínas. · Como premio ocasional, Merlín recibe tacos de carnitas una vez por semana. · La aparición del pato ocurrió durante los festejos posteriores al triunfo de México sobre Sudáfrica. · Usuarios en redes sociales lo bautizaron como uno de los aficionados más originales del torneo.

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