‘Usted no aprende verdad’... Grito homofóbico aparece en el Mundial 2026 durante el Suecia vs Túnez

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    ‘Usted no aprende verdad’... Grito homofóbico aparece en el Mundial 2026 durante el Suecia vs Túnez
    El polémico grito discriminatorio volvió a aparecer en un partido de la Copa Mundial 2026 disputado en México. La FIFA revisará los reportes del encuentro entre Suecia y Túnez para determinar posibles sanciones. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un grito homofóbico apareció en el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026. FIFA evalúa sanciones tras el incidente ocurrido en el duelo Suecia vs Túnez

El ambiente de celebración que rodea a la Copa Mundial 2026 tuvo un momento incómodo durante el encuentro entre Suecia y Túnez, luego de que un sector de la afición en el Estadio Monterrey lanzara el polémico grito prohibido por la FIFA. La expresión volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la discriminación dentro del futbol.

El incidente ocurrió durante la segunda mitad del partido, cuando aficionados ubicados en la cabecera norte del inmueble regiomontano realizaron el conocido grito “Eeeh... Pu...”, una manifestación que los organismos internacionales consideran discriminatoria y que está contemplada dentro de los protocolos de sanción.

A pesar de las campañas previas impulsadas para promover el respeto en los estadios, la frase pudo escucharse claramente en las transmisiones oficiales del encuentro. La situación generó reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores del futbol internacional.

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EL INCIDENTE QUE PUSO BAJO LA LUPA A MÉXICO

El episodio registrado en Monterrey representa uno de los primeros cuestionamientos importantes para México durante la organización del Mundial 2026, especialmente porque las sedes nacionales habían mantenido una imagen positiva durante los primeros encuentros disputados.

Los partidos previos realizados en territorio mexicano, como el duelo entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México y el enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara, transcurrieron sin reportes de comportamientos discriminatorios en las gradas.

La aparición nuevamente del grito homofóbico recordó una problemática que el futbol mexicano arrastra desde hace varios años. La FIFA ha aplicado distintas medidas para intentar eliminar esta conducta, desde campañas educativas hasta protocolos específicos dentro de los estadios.

FIFA ANALIZA POSIBLES SANCIONES TRAS EL CASO

La FIFA cuenta con una política de tolerancia cero frente a expresiones discriminatorias dentro de sus competencias. Por ello, aunque el partido no fue suspendido en el momento del incidente, los reportes oficiales serán revisados por las autoridades disciplinarias.

El organismo internacional analiza los informes del árbitro, los comisarios del encuentro y las pruebas audiovisuales disponibles para determinar si existió una infracción al reglamento del torneo.

En casos anteriores, las sanciones relacionadas con conductas similares han incluido multas económicas, advertencias oficiales y medidas más severas cuando existe reincidencia o falta de control dentro de los estadios.

Entre las posibles consecuencias se encuentran:

· Advertencias formales a la federación involucrada.

· Multas económicas por incumplir los protocolos contra la discriminación.

· Restricciones para aficionados en futuros encuentros.

· Evaluación de la seguridad y comportamiento de las sedes mundialistas.

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL FUTBOL

El futbol mexicano ha enfrentado durante años el desafío de erradicar expresiones discriminatorias en sus estadios. La presencia del grito prohibido durante un partido mundialista demuestra que las campañas de concientización todavía enfrentan retos importantes.

Organismos nacionales e internacionales han impulsado mensajes de inclusión con el objetivo de transformar la cultura dentro de las tribunas. La intención es que los estadios sean espacios donde la pasión deportiva conviva con el respeto.

La controversia generada en Monterrey no representa la totalidad del ambiente vivido durante la Copa Mundial 2026 en México, donde miles de aficionados han participado en celebraciones relacionadas con el futbol.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/desde-veracruz-hasta-argentina-la-fiesta-multicultural-inunda-el-estadio-monterrey-PI21389042

DATOS CURIOSOS SOBRE EL GRITO HOMOFÓBICO EN EL FUTBOL

· La FIFA estableció protocolos contra expresiones discriminatorias en sus torneos internacionales.

· México ha enfrentado sanciones previas por incidentes similares en competencias oficiales.

· Los árbitros tienen la facultad de detener un partido cuando este tipo de conductas persisten.

· Las transmisiones televisivas han permitido documentar incidentes ocurridos en las tribunas.

· Las sedes mundialistas deben cumplir normas internacionales de inclusión y seguridad.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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