‘Usted no aprende verdad’... Grito homofóbico aparece en el Mundial 2026 durante el Suecia vs Túnez

El incidente ocurrió durante la segunda mitad del partido, cuando aficionados ubicados en la cabecera norte del inmueble regiomontano realizaron el conocido grito “Eeeh... Pu...”, una manifestación que los organismos internacionales consideran discriminatoria y que está contemplada dentro de los protocolos de sanción.

El ambiente de celebración que rodea a la Copa Mundial 2026 tuvo un momento incómodo durante el encuentro entre Suecia y Túnez , luego de que un sector de la afición en el Estadio Monterrey lanzara el polémico grito prohibido por la FIFA . La expresión volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la discriminación dentro del futbol.

A pesar de las campañas previas impulsadas para promover el respeto en los estadios, la frase pudo escucharse claramente en las transmisiones oficiales del encuentro. La situación generó reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores del futbol internacional.

EL INCIDENTE QUE PUSO BAJO LA LUPA A MÉXICO

El episodio registrado en Monterrey representa uno de los primeros cuestionamientos importantes para México durante la organización del Mundial 2026, especialmente porque las sedes nacionales habían mantenido una imagen positiva durante los primeros encuentros disputados.

Los partidos previos realizados en territorio mexicano, como el duelo entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México y el enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara, transcurrieron sin reportes de comportamientos discriminatorios en las gradas.

La aparición nuevamente del grito homofóbico recordó una problemática que el futbol mexicano arrastra desde hace varios años. La FIFA ha aplicado distintas medidas para intentar eliminar esta conducta, desde campañas educativas hasta protocolos específicos dentro de los estadios.

FIFA ANALIZA POSIBLES SANCIONES TRAS EL CASO

La FIFA cuenta con una política de tolerancia cero frente a expresiones discriminatorias dentro de sus competencias. Por ello, aunque el partido no fue suspendido en el momento del incidente, los reportes oficiales serán revisados por las autoridades disciplinarias.

El organismo internacional analiza los informes del árbitro, los comisarios del encuentro y las pruebas audiovisuales disponibles para determinar si existió una infracción al reglamento del torneo.

En casos anteriores, las sanciones relacionadas con conductas similares han incluido multas económicas, advertencias oficiales y medidas más severas cuando existe reincidencia o falta de control dentro de los estadios.

Entre las posibles consecuencias se encuentran:

· Advertencias formales a la federación involucrada.

· Multas económicas por incumplir los protocolos contra la discriminación.

· Restricciones para aficionados en futuros encuentros.

· Evaluación de la seguridad y comportamiento de las sedes mundialistas.

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL FUTBOL

El futbol mexicano ha enfrentado durante años el desafío de erradicar expresiones discriminatorias en sus estadios. La presencia del grito prohibido durante un partido mundialista demuestra que las campañas de concientización todavía enfrentan retos importantes.

Organismos nacionales e internacionales han impulsado mensajes de inclusión con el objetivo de transformar la cultura dentro de las tribunas. La intención es que los estadios sean espacios donde la pasión deportiva conviva con el respeto.

La controversia generada en Monterrey no representa la totalidad del ambiente vivido durante la Copa Mundial 2026 en México, donde miles de aficionados han participado en celebraciones relacionadas con el futbol.