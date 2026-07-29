FIFA abre expediente contra jugadores de Argentina por violencia en la Final del Mundial, además de mensajes políticos

El caso más delicado corresponde al mediocampista Leandro Paredes , quien enfrenta tres cargos por agresión derivados de los altercados posteriores al encuentro.

Tras el silbatazo final y la victoria española por la mínima diferencia, la tensión se trasladó al terreno de juego. Futbolistas y miembros del cuerpo técnico de ambas selecciones protagonizaron una serie de enfrentamientos que ahora son analizados por el Comité Disciplinario de la FIFA .

El desenlace de la Copa del Mundo no solo dejó a España como campeona , sino también un delicado frente disciplinario para la Selección de Argentina . La FIFA confirmó la apertura de un expediente contra varios integrantes de la Albiceleste por los incidentes registrados al término de la final, además de iniciar un proceso contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos hechos ocurridos durante el torneo.

El lateral Nahuel Molina también figura entre los principales señalados con dos cargos por agresión —uno consumado y otro en grado de intento—, además de un cargo por comportamiento antideportivo.

La investigación también alcanza al integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala, acusado de un cargo por agresión, mientras que Thiago Almada deberá responder por comportamiento antideportivo. Del lado español, Gavi fue incluido en el expediente por la misma conducta tras verse involucrado en los intercambios de provocaciones al finalizar el partido.

El expediente contra Argentina no se limita a lo ocurrido en la final. La AFA también deberá responder por la exhibición de una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, mostrada durante los festejos posteriores a la semifinal frente a Inglaterra.

Tras las protestas del gobierno británico, la FIFA consideró que el acto podría constituir una utilización del espectáculo deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la competencia, motivo por el que abrió un procedimiento específico contra la federación argentina.

Además, el organismo rector del fútbol mundial investiga denuncias relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios por parte de aficionados argentinos, así como el lanzamiento de objetos en distintos encuentros del Mundial.

La FIFA precisó que el procedimiento disciplinario continúa en curso y que todos los involucrados ya tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de que se emita una resolución.

Por ahora, no existen sanciones oficiales ni una fecha definida para conocer el fallo. Será el Comité Disciplinario de la FIFA el encargado de analizar los informes arbitrales, las pruebas recopiladas y los argumentos de defensa para determinar si procede la imposición de multas, suspensiones u otras sanciones previstas en el Código Disciplinario.

Mientras tanto, Argentina y varios de sus integrantes permanecen formalmente bajo investigación, a la espera de una resolución que podría darse a conocer en las próximas semanas.