Novak Djokovic vuelve a reinar en China: campeón tras retiro de De Minaur y llega a 102 títulos

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    Novak Djokovic vuelve a reinar en China: campeón tras retiro de De Minaur y llega a 102 títulos
    Novak Djokovic levantó por séptima ocasión el trofeo del China Open y amplió a 34-0 su marca perfecta en Pekín. FOTO: EFE

El serbio conquistó su séptimo trofeo en Pekín, conservó su 34-0 en el torneo y alcanzó 102 títulos tras la lesión del australiano

Novak Djokovic volvió a confirmar que Pekín es territorio propio. El serbio se proclamó campeón del China Open 2026 este martes, luego de que Alex de Minaur se retirara por una lesión en la ingle al inicio del segundo set.

El marcador quedó 7-6(3), 0-1, después de una primera manga de enorme desgaste en la cancha central del National Tennis Center.

La final fue pareja desde el arranque. De Minaur sostuvo intercambios largos desde el fondo y tuvo una oportunidad de quiebre en el quinto juego, pero Djokovic respondió con precisión.

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Sin rupturas, el parcial se definió en un tiebreak donde el australiano acumuló errores y el serbio se impuso 7-3.

Tras perder el set, De Minaur pidió atención médica y regresó con el muslo izquierdo vendado. Alcanzó a ganar el primer game del segundo parcial, pero las molestias le impidieron continuar y decidió retirarse.

Djokovic también había requerido tratamiento durante la pausa, por lo que recibió con sorpresa la decisión de su rival.

El desenlace entregó a Djokovic su séptimo título del China Open y mantuvo una de las rachas más impresionantes del tenis moderno: el serbio tiene marca de 34-0 en Pekín.

Además, levantó el trofeo número 102 de su carrera en el ATP Tour, quedando a uno de los 103 de Roger Federer y a siete del récord de 109 de Jimmy Connors.

A sus 39 años, “Nole” también estrenó su palmarés en la temporada 2026 y extendió a 21 años consecutivos su registro de campañas con al menos un título individual.

Su regreso a Pekín, donde no competía desde 2015, terminó de la misma forma que sus seis participaciones anteriores: con el campeonato.

El torneo tuvo un cierre marcado por interrupciones. De Minaur había llegado a la final después del retiro de Hubert Hurkacz en Semifinales, mientras que Djokovic avanzó cuando Daniil Medvedev fue descalificado por golpear accidentalmente a un espectador con una pelota.

Pese a un año con problemas físicos y altibajos, Djokovic cerró su paso por China con una señal contundente.

El campeón de 24 Grand Slams volvió a imponerse en un escenario donde jamás ha perdido y demostró que, incluso a los 39 años, continúa acumulando marcas históricas y manteniéndose entre la élite del circuito.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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