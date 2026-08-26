La NFL pone fin al Pro Bowl: desaparece el partido de estrellas después de 75 años

Sin embargo, el reconocimiento Pro Bowl permanecerá vigente . La NFL continuará seleccionando a 88 jugadores , quienes serán considerados oficialmente integrantes del Pro Bowl de cada temporada. La gran diferencia es que desaparecerán los reemplazos , por lo que únicamente los jugadores originalmente elegidos recibirán la distinción.

La liga anunció que ya no organizará un partido entre la AFC y la NFC , ni en su tradicional modalidad de futbol americano ni mediante el formato de flag football que se implementó en 2023. Tampoco se realizarán las competencias de habilidades que formaban parte de los recientes Pro Bowl Games.

La NFL puso fin a una tradición que acompañó a la liga durante más de siete décadas . A partir de la temporada 2026, el Pro Bowl dejará de disputarse como partido o competencia de habilidades, poniendo punto final a un formato que comenzó en 1951 y que en sus últimos años intentó reinventarse con los llamados Pro Bowl Games.

El sistema de selección tampoco cambiará. Aficionados, jugadores y entrenadores tendrán el mismo peso en la votación, manteniendo uno de los elementos tradicionales del reconocimiento. La intención de la liga es que ser elegido para el Pro Bowl vuelva a representar exclusivamente el mérito de haber sido uno de los mejores jugadores de la temporada.

UN JUEGO BASTANTE DESABRIDO

La decisión supone el final de varios experimentos realizados por la NFL para intentar recuperar el interés de los aficionados. El tradicional duelo entre las conferencias había perdido atractivo debido, entre otros factores, a que los jugadores evitaban el contacto físico para reducir el riesgo de lesiones.

La liga intentó entonces modificar el concepto. En 2014 introdujo un draft de fantasía, en el que leyendas de la NFL elegían a los integrantes de los equipos. Posteriormente llegaron competencias de habilidades y, finalmente, el flag football, pero ninguna de esas alternativas consiguió convertirse en una solución definitiva para el evento.

El último gran experimento llegó en 2026, cuando los Pro Bowl Games fueron trasladados a la Semana del Super Bowl LX en el área de la Bahía de San Francisco. El programa incluyó competencias de habilidades y un partido de flag football entre AFC y NFC.

De acuerdo con la NFL, la decisión de eliminar el evento surgió después de conversaciones con los propios jugadores. La conclusión fue que los futbolistas valoran mucho más el reconocimiento de ser seleccionados que la posibilidad de disputar un partido de exhibición.

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol americano de la NFL, explicó que las conversaciones con los jugadores permitieron entender que la distinción tiene un valor especial para ellos. El objetivo, señaló la liga, es que el reconocimiento tenga un peso acorde con los logros obtenidos durante la temporada.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos de la NFL, sostuvo que la selección debe recuperar su propósito original: reconocer a los mejores entre los mejores.

Por ello, la NFL cambiará el enfoque del evento. En lugar de reunir a los jugadores para disputar un partido, los 88 seleccionados serán homenajeados en una celebración presencial en Los Ángeles durante febrero. La ciudad será sede del Super Bowl LXI en 2027, por lo que el nuevo formato permitirá aprovechar la infraestructura y la atención generadas alrededor de la gran final.

La desaparición del partido significa que los aficionados ya no tendrán un encuentro anual para ver juntos a las principales estrellas de la NFL. No obstante, la liga considera que eliminar los reemplazos y abandonar los partidos de exhibición ayudará a recuperar el prestigio de la palabra “Pro Bowler”.

Durante años, el número de sustituciones había provocado que jugadores que originalmente no aparecían en la lista fueran reconocidos posteriormente como Pro Bowlers. Con el nuevo sistema, solo los 88 jugadores elegidos originalmente tendrán la distinción, lo que pretende hacer que el reconocimiento sea más exclusivo.

La NFL se convierte así en una de las principales ligas deportivas estadounidenses en abandonar por completo su partido de estrellas. Después de probar diferentes formatos durante años, la organización decidió que el futuro del Pro Bowl estará en el reconocimiento y no en la competencia.

El cambio representa el cierre definitivo de una era que comenzó en 1951. El Pro Bowl sobrevivió a múltiples transformaciones, pero finalmente la NFL concluyó que ninguna fórmula lograba devolverle el atractivo que tuvo durante buena parte de su historia.

Ahora, ser seleccionado para el Pro Bowl volverá a ser el objetivo principal, mientras que el partido que durante décadas enfrentó a las estrellas de la AFC y la NFC quedará como parte de la historia de la NFL.