Kyle Tucker, firme candidato al ‘Jugador Menos Valioso’ de la Liga Nacional

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    Kyle Tucker, firme candidato al ‘Jugador Menos Valioso’ de la Liga Nacional
    Tucker llegó a Los Ángeles después de una destacada campaña con Chicago Cubs, pero las cosas no han salido como se esperaban. FOTO: AP

El jardinero de Los Ángeles Dodgers atraviesa una temporada muy por debajo de las expectativas tras firmar un contrato de 240 millones de dólares

La llegada de Kyle Tucker a los Dodgers de Los Ángeles generó enormes expectativas. El jardinero arribó como una de las grandes figuras del mercado de agentes libres y con un contrato de 240 millones de dólares por cuatro temporadas, pero su primera campaña en California se ha convertido en una auténtica pesadilla.

El mal momento de Tucker alcanzó un nuevo nivel después de que el reconocido analista Jon Heyman lo señalara como el “Jugador Menos Valioso” (LVP) de la Liga Nacional, una etiqueta no oficial que refleja el contraste entre su enorme salario y su producción durante 2026. Heyman argumentó que el rendimiento del pelotero no corresponde con el impacto económico de su contrato.

Los números explican buena parte de la crítica. Al 22 de agosto de 2026, Tucker registraba un promedio de .230, 11 jonrones, 57 carreras impulsadas y un OPS de .688. Además, venía de una prolongada sequía ofensiva que llegó a 26 turnos consecutivos sin conectar imparable en casa, una situación que incrementó la presión sobre el jardinero.

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La diferencia entre sus actuaciones como local y visitante resulta especialmente llamativa. Tucker había bateado .187/.284/.266 en el Dodger Stadium, mientras que fuera de Los Ángeles presentaba números considerablemente mejores, con una línea de .271/.363/.457. El contraste alimentó la percepción de que la presión de jugar frente a la exigente afición de los Dodgers estaba afectando su desempeño.

El panorama comenzó a cambiar, aunque tímidamente, el 22 de agosto, cuando los aficionados de los Dodgers le ofrecieron una ovación de pie antes de su turno. Tucker respondió con un sencillo productor de dos carreras ante los Piratas de Pittsburgh, poniendo fin a su sequía y registrando su primer juego con múltiples carreras impulsadas desde el 24 de julio.

Es agradable. Ellos vienen y nos apoyan todos los días”, expresó Tucker después del encuentro, agradeciendo el respaldo de los aficionados. El jardinero reconoció así el apoyo recibido en uno de los momentos más complicados de su carrera.

La magnitud del contrato también explica por qué cada mala actuación genera tanta repercusión. Los Dodgers pactaron con Tucker por 240 millones de dólares, incluyendo un bono por firma de 64 millones y cláusulas de salida después de las temporadas 2027 y 2028. El valor presente del acuerdo es de aproximadamente 57.1 millones de dólares por temporada, una cifra que estableció un récord de valor anual promedio al momento de su firma.

La presión es todavía mayor porque Tucker llegó a Los Ángeles después de una destacada campaña con los Cubs de Chicago. En 2025 bateó .266, conectó 22 jonrones, produjo 73 carreras y robó 25 bases en 136 partidos, además de ser elegido para el Juego de Estrellas y conquistar el Silver Slugger de la Liga Nacional.

Ese antecedente hizo que los Dodgers esperaran mucho más de su nuevo jardinero. Sin embargo, su producción de 2026 está muy lejos de la versión que brilló en Chicago y que anteriormente había sido una de las principales figuras ofensivas de las Grandes Ligas.

La situación incluso provocó críticas dentro del entorno de los Dodgers. El exjugador y actual analista Eric Karros llegó a sugerir que el equipo debería considerar una medida tan drástica como enviarlo a las Ligas Menores, aunque la organización no ha tomado una decisión de ese tipo y mantiene su respaldo al pelotero.

A pesar de la crisis, en Los Ángeles todavía existe la esperanza de que Tucker pueda reaccionar antes de que llegue la postemporada. Los Dodgers necesitan recuperar la versión que justificó la millonaria inversión, especialmente porque el equipo busca mantenerse como uno de los principales candidatos de la Liga Nacional.

La historia todavía no está escrita. Tucker puede transformar la narrativa de su temporada con una buena recta final, pero el margen para hacerlo se reduce cada vez más. Si recupera su poder ofensivo y llega encendido a los playoffs, la etiqueta de “LVP” podría convertirse rápidamente en una anécdota. Si no lo consigue, su primer año con los Dodgers quedará marcado como uno de los grandes fracasos de una contratación de alto perfil.

Por ahora, los 240 millones de dólares pesan tanto como las expectativas, y Kyle Tucker tiene las últimas semanas de la temporada regular para demostrar que todavía puede convertir una de las historias más negativas de 2026 en una de redención.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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