La nueva arma de Toronto es mexicana y con mucha experiencia: Cody Ponce
El pitcher debutó en la pretemporada, con un gran control y lanzamientos de 97 millas por hora, con lo que ya ilusiona a la subcampeones Blue Jays
El debut en pretemporada de Cody Ponce con los Azulejos de Toronto fue algo más que una presentación formal: fue una declaración de intenciones. Frente a los Tigres de Detroit, el derecho mexicano retiró a los tres primeros bateadores que enfrentó, mostrando temple y dominio desde el primer lanzamiento.
Lo que impresionó, de inicio, es una velocidad de 92.2 millas por hora, dejó congelado a Parker Meadows tras un electrizante turno de 11 lanzamientos, encendiendo de inmediato a la afición canadiense.
A sus 31 años, Ponce —nacido en Pomona, California, de padres mexicanos— llegó a la organización canadiense el años pasado con cartel internacional. Antes de aterrizar en Toronto, fue figura en la KBO League (Liga Coreana del Beisbol) donde se consolidó como uno de los brazos más dominantes del circuito asiático. Su combinación de control, velocidad y madurez en el montículo lo convirtieron en un objetivo prioritario.
En su actuación del pasado miércoles, Kevin McGonigle, considerado uno de los prospectos más prometedores de Detroit lo conoció. Ponce resolvió con un cambio de velocidad perfectamente ejecutado, reafirmando que su repertorio va mucho más allá de la recta. Sereno y calculador, el mexicano dejó claro que no es un improvisado: sabe cómo mezclar lanzamientos y leer a los bateadores.
Para completar la faena, indujo un rodado a la antesala de Jahmai Jones, firmando así una entrada perfecta. En total realizó 22 pitcheos, 16 de ellos strikes, y su recta alcanzó las 96 millas por hora en 10 ocasiones. Además del cutter y la recta, utilizó cinco cambios, cinco cutters adicionales, una curva y un slider, exhibiendo un arsenal variado y eficaz.
Su llegada a Toronto no fue producto del azar. En su última temporada en Corea firmó números históricos: 252 ponches en 180.2 entradas y una efectividad de 1.89. Ese desempeño le valió los premios de MVP y Lanzador del Año en la KBO, credenciales suficientes para que los Azulejos lo firmaran por tres años y 30 millones de dólares.
El manager John Schneider no ha ocultado sus planes: Ponce será parte de la rotación abridora. “La expectativa es que lance como abridor en la rotación. Por eso lo buscamos”, declaró el estratega, dejando claro que el mexicano no llega como apuesta secundaria, sino como pieza central del proyecto.
La afición de Toronto ya imagina el impacto que puede tener en la MLB. Su experiencia internacional y su capacidad para manejar la presión lo convierten en un activo estratégico. Además, su irrupción refuerza la creciente presencia de peloteros mexicanos en las Grandes Ligas, un fenómeno que sigue ganando protagonismo temporada tras temporada.
Con el arranque de campaña a la vuelta de la esquina, los Azulejos vislumbran un año ambicioso. Y en el centro de esa ilusión aparece el brazo firme de Cody Ponce, listo para demostrar que su brillante paso por Asia fue apenas el preludio de algo más grande en las Grandes Ligas.