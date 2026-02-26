La nueva arma de Toronto es mexicana y con mucha experiencia: Cody Ponce

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 febrero 2026
    La nueva arma de Toronto es mexicana y con mucha experiencia: Cody Ponce
    El lanzador de origen mexicano, Cody Ponce, llegó precedido de una gran historia en el beisbol de Corea y ahora apunta alto en Toronto. FOTO: INSTAGRAM

El pitcher debutó en la pretemporada, con un gran control y lanzamientos de 97 millas por hora, con lo que ya ilusiona a la subcampeones Blue Jays

El debut en pretemporada de Cody Ponce con los Azulejos de Toronto fue algo más que una presentación formal: fue una declaración de intenciones. Frente a los Tigres de Detroit, el derecho mexicano retiró a los tres primeros bateadores que enfrentó, mostrando temple y dominio desde el primer lanzamiento.

Lo que impresionó, de inicio, es una velocidad de 92.2 millas por hora, dejó congelado a Parker Meadows tras un electrizante turno de 11 lanzamientos, encendiendo de inmediato a la afición canadiense.

A sus 31 años, Ponce —nacido en Pomona, California, de padres mexicanos— llegó a la organización canadiense el años pasado con cartel internacional. Antes de aterrizar en Toronto, fue figura en la KBO League (Liga Coreana del Beisbol) donde se consolidó como uno de los brazos más dominantes del circuito asiático. Su combinación de control, velocidad y madurez en el montículo lo convirtieron en un objetivo prioritario.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro jugadoras dejan a Charros de Softbol por la violencia en Jalisco

En su actuación del pasado miércoles, Kevin McGonigle, considerado uno de los prospectos más prometedores de Detroit lo conoció. Ponce resolvió con un cambio de velocidad perfectamente ejecutado, reafirmando que su repertorio va mucho más allá de la recta. Sereno y calculador, el mexicano dejó claro que no es un improvisado: sabe cómo mezclar lanzamientos y leer a los bateadores.

Para completar la faena, indujo un rodado a la antesala de Jahmai Jones, firmando así una entrada perfecta. En total realizó 22 pitcheos, 16 de ellos strikes, y su recta alcanzó las 96 millas por hora en 10 ocasiones. Además del cutter y la recta, utilizó cinco cambios, cinco cutters adicionales, una curva y un slider, exhibiendo un arsenal variado y eficaz.

Su llegada a Toronto no fue producto del azar. En su última temporada en Corea firmó números históricos: 252 ponches en 180.2 entradas y una efectividad de 1.89. Ese desempeño le valió los premios de MVP y Lanzador del Año en la KBO, credenciales suficientes para que los Azulejos lo firmaran por tres años y 30 millones de dólares.

El manager John Schneider no ha ocultado sus planes: Ponce será parte de la rotación abridora. “La expectativa es que lance como abridor en la rotación. Por eso lo buscamos”, declaró el estratega, dejando claro que el mexicano no llega como apuesta secundaria, sino como pieza central del proyecto.

La afición de Toronto ya imagina el impacto que puede tener en la MLB. Su experiencia internacional y su capacidad para manejar la presión lo convierten en un activo estratégico. Además, su irrupción refuerza la creciente presencia de peloteros mexicanos en las Grandes Ligas, un fenómeno que sigue ganando protagonismo temporada tras temporada.

Con el arranque de campaña a la vuelta de la esquina, los Azulejos vislumbran un año ambicioso. Y en el centro de esa ilusión aparece el brazo firme de Cody Ponce, listo para demostrar que su brillante paso por Asia fue apenas el preludio de algo más grande en las Grandes Ligas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


California
Corea
Toronto

Organizaciones


MLB
Toronto Blue Jays

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco