La nueva arma de Toronto es mexicana y con mucha experiencia: Cody Ponce

El debut en pretemporada de Cody Ponce con los Azulejos de Toronto fue algo más que una presentación formal: fue una declaración de intenciones. Frente a los Tigres de Detroit, el derecho mexicano retiró a los tres primeros bateadores que enfrentó, mostrando temple y dominio desde el primer lanzamiento.

Lo que impresionó, de inicio, es una velocidad de 92.2 millas por hora, dejó congelado a Parker Meadows tras un electrizante turno de 11 lanzamientos, encendiendo de inmediato a la afición canadiense.

A sus 31 años, Ponce —nacido en Pomona, California, de padres mexicanos— llegó a la organización canadiense el años pasado con cartel internacional. Antes de aterrizar en Toronto, fue figura en la KBO League (Liga Coreana del Beisbol) donde se consolidó como uno de los brazos más dominantes del circuito asiático. Su combinación de control, velocidad y madurez en el montículo lo convirtieron en un objetivo prioritario.

En su actuación del pasado miércoles, Kevin McGonigle, considerado uno de los prospectos más prometedores de Detroit lo conoció. Ponce resolvió con un cambio de velocidad perfectamente ejecutado, reafirmando que su repertorio va mucho más allá de la recta. Sereno y calculador, el mexicano dejó claro que no es un improvisado: sabe cómo mezclar lanzamientos y leer a los bateadores.