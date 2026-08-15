La saltillense Alejandra Iturbe anuncia nuevo reto en Bali: nadará cinco días en aguas abiertas

La saltillense Alejandra Iturbe anuncia nuevo reto en Bali: nadará cinco días en aguas abiertas

+ Seguir en Seguir en Google
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La nadadora coahuilense presentó en Saltillo su próximo desafío internacional, acompañada por autoridades, patrocinadores y el conferencista Rorro E. Chávez

Deportes
/
COMPARTIR

La nadadora saltillense Alejandra Iturbe se prepara para enfrentar un nuevo desafío en aguas abiertas, esta vez en Bali, donde realizará una travesía de cinco días consecutivos nadando en mar abierto y recorrerá entre tres y seis kilómetros diarios, dependiendo de la distancia establecida para cada jornada.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Saltillo, en un encuentro que reunió deporte, crecimiento personal e iniciativa privada. Iturbe estuvo acompañada por autoridades estatales y municipales, así como por patrocinadores, amigos y familiares. También participó como invitado especial el conferencista y autor Rorro E. Chávez, quien presentó su libro Conquista tu gran vida.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/el-talisman-el-libro-que-inmortaliza-la-historia-de-el-zurdo-flores-orgullo-de-saltillo-DM22844689
$!Alejandra Iturbe y Rorro E. Chávez compartieron escenario durante el encuentro realizado en Saltillo.
Alejandra Iturbe y Rorro E. Chávez compartieron escenario durante el encuentro realizado en Saltillo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Entre las autoridades presentes estuvieron Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo; Francisco Javier González, subdirector operativo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y Vanessa Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo.

Durante el encuentro, Iturbe compartió los detalles de su próximo reto y destacó que, más allá de completar las distancias, la experiencia representará una nueva oportunidad para poner a prueba sus límites físicos y mentales.

$!Antonio Cepeda Licón reconoció la trayectoria de Alejandra Iturbe y destacó la importancia de la preparación mental en el deporte.
Antonio Cepeda Licón reconoció la trayectoria de Alejandra Iturbe y destacó la importancia de la preparación mental en el deporte. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

“Hoy les presento un nuevo mar, es una nueva travesía que me llevará hasta Bali, son cinco días nadando en mar abierto y recorriendo de tres a seis kilómetros diarios dependiendo de la distancia”, explicó la deportista.

Para Iturbe, el desafío representa una continuación de una trayectoria que la ha llevado a nadar en distintos escenarios internacionales. Entre ellos se encuentran el mar Egeo, en Grecia; el océano Índico, en Sudáfrica; el mar Rojo, en Egipto; el mar Arábigo, en Dubái; el mar de Andamán, en Tailandia; el océano Pacífico, en Perú, además del mar de Cortés y el Caribe mexicano.

$!Alejandra Iturbe presentó en Saltillo los detalles del nuevo reto que enfrentará durante cinco días en Bali.
Alejandra Iturbe presentó en Saltillo los detalles del nuevo reto que enfrentará durante cinco días en Bali. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La saltillense señaló que cada travesía también implica un proceso personal, pues considera que buena parte de los límites que enfrenta un deportista se encuentran en la mente.

“Este reto significa muchísimo. Más que completarlo, es esta parte de encontrarme, de transformarme, de que los límites no están en lo físico, están en nuestra cabeza y podemos llegar siempre un poquito más lejos”, expresó.

Cepeda Licón destacó la trayectoria de la nadadora y señaló que la preparación mental es una parte fundamental para los deportistas, especialmente cuando el cuerpo llega a su límite. Moreno Aguirre, por su parte, reconoció el trabajo que Iturbe también ha realizado con niñas y niños mediante proyectos vinculados con la natación y la inclusión.

$!La saltillense buscará sumar Bali a los distintos escenarios internacionales donde ha realizado travesías de aguas abiertas.
La saltillense buscará sumar Bali a los distintos escenarios internacionales donde ha realizado travesías de aguas abiertas. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Rorro E. Chávez también destacó el camino de la saltillense y consideró que su nuevo desafío representa una oportunidad para seguir inspirando a otros. El conferencista explicó que conoció a Iturbe a través de un contacto en común y que, después de conocer su trayectoria y los proyectos que impulsa, decidió sumarse a la iniciativa.

Durante el encuentro también estuvieron representantes de empresas y organizaciones que respaldan el proyecto, entre ellas Grupo W Mutant, Grupo Eco, La Moderna, Molinos del Fénix, La Lonera de Coahuila y revista Escaparate.

Iturbe agradeció a las marcas y aliados que se han sumado a su carrera, al considerar que los retos de esta magnitud requieren del respaldo de una comunidad.

$!La nadadora saltillense estuvo acompañada por autoridades, patrocinadores y el conferencista Rorro Chávez durante el anuncio.
La nadadora saltillense estuvo acompañada por autoridades, patrocinadores y el conferencista Rorro Chávez durante el anuncio. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

El proyecto mantiene además uno de los objetivos que Iturbe ha desarrollado fuera de las competencias: acercar el deporte a niñas y niños, particularmente mediante actividades de natación dirigidas a menores con discapacidad.

Con Bali como su siguiente destino, la saltillense buscará sumar una nueva experiencia internacional a su trayectoria y continuar llevando el nombre de Saltillo y Coahuila a otros escenarios del mundo.

“Si algo he aprendido es que somos mucho más capaces de lo que imaginamos. Solo tenemos que atrevernos a intentarlo”, afirmó Iturbe al presentar oficialmente su próximo reto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Natación
Localizaciones
Saltillo
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Técnicos e ingenieros de la NASA trabajan en la preparación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?
true

El verdadero chile en nogada
Fundación Louigy A.C. actualmente atiende a 37 perros, muchos de ellos adultos mayores, discapacitados o con enfermedades que requieren atención permanente. Rexy, quien tiene fracturas de columna y cadera, es uno de ellos. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ Y CORTESÍA

Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos
El calor puede favorecer la aparición de síntomas y crisis en el asma; agudizaciones, hospitalizaciones e incluso más muertes por EPOC.

Alertan neumólogos sobre los peligros del calor para los pulmones
Fotografía creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar el trust eléctrico.

El regreso del ‘trust eléctrico’
true

Coahuila: Huachicol, ¿por qué sigue gozando de cabal salud?
true

La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel
Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57.

Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey