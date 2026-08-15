La saltillense Alejandra Iturbe anuncia nuevo reto en Bali: nadará cinco días en aguas abiertas

La nadadora saltillense Alejandra Iturbe se prepara para enfrentar un nuevo desafío en aguas abiertas, esta vez en Bali, donde realizará una travesía de cinco días consecutivos nadando en mar abierto y recorrerá entre tres y seis kilómetros diarios, dependiendo de la distancia establecida para cada jornada. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Saltillo, en un encuentro que reunió deporte, crecimiento personal e iniciativa privada. Iturbe estuvo acompañada por autoridades estatales y municipales, así como por patrocinadores, amigos y familiares. También participó como invitado especial el conferencista y autor Rorro E. Chávez, quien presentó su libro Conquista tu gran vida.

Entre las autoridades presentes estuvieron Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo; Francisco Javier González, subdirector operativo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y Vanessa Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo. Durante el encuentro, Iturbe compartió los detalles de su próximo reto y destacó que, más allá de completar las distancias, la experiencia representará una nueva oportunidad para poner a prueba sus límites físicos y mentales.

“Hoy les presento un nuevo mar, es una nueva travesía que me llevará hasta Bali, son cinco días nadando en mar abierto y recorriendo de tres a seis kilómetros diarios dependiendo de la distancia”, explicó la deportista. Para Iturbe, el desafío representa una continuación de una trayectoria que la ha llevado a nadar en distintos escenarios internacionales. Entre ellos se encuentran el mar Egeo, en Grecia; el océano Índico, en Sudáfrica; el mar Rojo, en Egipto; el mar Arábigo, en Dubái; el mar de Andamán, en Tailandia; el océano Pacífico, en Perú, además del mar de Cortés y el Caribe mexicano.

La saltillense señaló que cada travesía también implica un proceso personal, pues considera que buena parte de los límites que enfrenta un deportista se encuentran en la mente. “Este reto significa muchísimo. Más que completarlo, es esta parte de encontrarme, de transformarme, de que los límites no están en lo físico, están en nuestra cabeza y podemos llegar siempre un poquito más lejos”, expresó. Cepeda Licón destacó la trayectoria de la nadadora y señaló que la preparación mental es una parte fundamental para los deportistas, especialmente cuando el cuerpo llega a su límite. Moreno Aguirre, por su parte, reconoció el trabajo que Iturbe también ha realizado con niñas y niños mediante proyectos vinculados con la natación y la inclusión.

Rorro E. Chávez también destacó el camino de la saltillense y consideró que su nuevo desafío representa una oportunidad para seguir inspirando a otros. El conferencista explicó que conoció a Iturbe a través de un contacto en común y que, después de conocer su trayectoria y los proyectos que impulsa, decidió sumarse a la iniciativa. Durante el encuentro también estuvieron representantes de empresas y organizaciones que respaldan el proyecto, entre ellas Grupo W Mutant, Grupo Eco, La Moderna, Molinos del Fénix, La Lonera de Coahuila y revista Escaparate. Iturbe agradeció a las marcas y aliados que se han sumado a su carrera, al considerar que los retos de esta magnitud requieren del respaldo de una comunidad.