‘El Talismán’: el libro que inmortaliza la historia de ‘El Zurdo’ Flores, orgullo de Saltillo

El futbol de Saltillo también se cuenta en libros. Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera presentó “El Talismán”, una obra en la que recorre el camino que lo llevó desde las canchas de su ciudad natal hasta clubes históricos del balompié mexicano y la Selección Nacional. La presentación, celebrada en el Auditorio Saltillo ante aficionados, mostró el lado personal de un jugador que forjó su carrera cuando abrirse paso desde provincia exigía talento, disciplina y fortaleza. El libro no se limita a enumerar equipos: recupera los sacrificios, aprendizajes y afectos que acompañaron su aventura profesional.

Flores Barrera defendió las camisetas de Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL, Santos, Correcaminos de la UAT y Monarcas Morelia. Su recorrido también lo llevó a representar a México, un logro que convirtió al futbolista saltillense en referencia para quienes comenzaron a perseguir el mismo sueño desde Coahuila.

El título rescata el apodo que marcó su identidad dentro del futbol. “El Talismán” fue el nombre que le dio Roberto Hernández Júnior, una de las voces más reconocidas de la crónica deportiva regiomontana. Más que mirar al pasado con nostalgia, “El Zurdo” aprovechó el encuentro para hablarles a las nuevas generaciones. Su mensaje giró alrededor de tres verbos: insistir, resistir y persistir. Para el exjugador, esas acciones forman parte del verdadero juego de la vida y son indispensables para cualquiera que aspire a llegar al profesionalismo. La historia cobra fuerza en una ciudad donde niñas, niños y jóvenes entrenan con la ilusión de representar algún día a Saltillo, Coahuila o México. El testimonio de Flores muestra que ese trayecto es posible, pero también que el talento necesita acompañarse de constancia, fortaleza y arraigo. Durante la charla, el exfutbolista subrayó el amor por su tierra, su familia y el deporte que definió su vida. La presentación fue realizada por Iván Eduardo Lópezcampos y contó con la presencia de Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

También acudieron figuras ligadas al futbol y la promoción deportiva, entre ellas Ignacio “El Gallo” Jáuregui, Rodrigo Barba y José Guadalupe Castañeda Cocoba, en un reencuentro de generaciones unidas por la pelota.

“El Talismán” convierte la memoria de Juan Antonio Flores Barrera en algo más que un archivo personal. Es una ventana al futbol mexicano de otra época y una invitación para que los nuevos talentos de Saltillo entiendan que ninguna carrera se construye de inmediato. La historia de “El Zurdo” ya no solamente vive en quienes lo vieron jugar: ahora quedó escrita para quienes comienzan a soñar con una cancha.