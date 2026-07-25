La Velada del Año VI: horario en México, cartelera completa y dónde ver el evento en vivo

Este sábado 25 de julio se llevará a cabo La Velada del Año VI, uno de los eventos de box amateur entre creadores de contenido más esperados de 2026. Organizado por el streamer y creador de contenido Ibai Llanos, el espectáculo reunirá a influencers de distintos países que cambiarán las transmisiones en internet por los guantes para disputar diez combates sobre el ring. La edición de este año contará con representación mexicana en la cartelera. Natalia MX hará su debut en el evento frente a la española Clersss, mientras que Samy Rivers regresará al cuadrilátero tras haber participado en la tercera edición de La Velada del Año para enfrentar a RoRo en uno de los combates con mayor expectativa de la jornada. Además de las peleas, el espectáculo combinará música en vivo y entretenimiento, con la participación de artistas internacionales que se presentarán entre combate y combate.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA VELADA DEL AÑO VI EN MÉXICO? Aunque el evento se desarrolla durante la tarde y la noche en España, la diferencia de horario permitirá que en México pueda seguirse desde la mañana del sábado. La transmisión iniciará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el primer combate está programado para comenzar a las 11:45 horas. De acuerdo con Ibai Llanos, la función tendrá una duración aproximada de siete horas, ya que además de las diez peleas contempla presentaciones musicales y espacios de entretenimiento, por lo que la actividad concluirá alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La sede de esta edición será el Estadio La Cartuja, recinto ubicado en Sevilla, España, donde el evento podrá extenderse hasta la madrugada debido al horario local.

NATALIA MX Y SAMY RIVERS REPRESENTAN A MÉXICO Uno de los principales atractivos para el público mexicano será la participación de dos creadoras de contenido nacionales. Natalia MX tendrá su primera aparición en La Velada del Año cuando enfrente a Clersss, mientras que Samy Rivers volverá al ring luego de haber competido en la tercera edición del evento. El combate entre Samy Rivers y RoRo ha generado una de las mayores expectativas de la cartelera por la popularidad de ambas creadoras de contenido y por tratarse del enfrentamiento femenino más esperado del evento. Durante el pesaje previo surgió una polémica cuando Samy Rivers manifestó que el equipo de protección asignado a RoRo presentaba diferencias con el suyo, situación que, según señaló, representaba una ventaja para su rival. El desacuerdo incluso llegó a poner en duda la realización del combate; sin embargo, ambas participantes alcanzaron un acuerdo y la pelea se mantiene programada.

CARTELERA COMPLETA DE LA VELADA DEL AÑO VI La sexta edición contará con diez enfrentamientos. El orden oficial de los combates es el siguiente: - Fabiana Sevillano vs. La Parce - Clersss vs. Natalia MX - Edu Aguirre vs. Gastón Edul - Marta Díaz vs. Tatiana Kaer - Viruzz vs. Gero Arias - Alondrissa vs. Angie Velasco - Kidd Keo vs. Lit Killah - Samy Rivers vs. RoRo - YoSoyPlex vs. Fernanfloo - IlloJuan vs. TheGrefg El combate estelar será protagonizado por IlloJuan y TheGrefg, quienes cerrarán la sexta edición del evento aproximadamente a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. ARTISTAS INVITADOS AL ESPECTÁCULO Como en ediciones anteriores, La Velada del Año combinará el boxeo con actuaciones musicales entre los combates. Para la edición 2026 se confirmó la participación de: - Bad Gyal - Yandel - Juanes - Lucho RK & La Pantera - Anuel AA El evento mantiene el formato que ha caracterizado a La Velada del Año desde sus primeras ediciones, alternando peleas y espectáculos musicales durante toda la transmisión. ¿DÓNDE VER LA VELADA DEL AÑO VI EN VIVO? La Velada del Año VI podrá seguirse de manera gratuita a través de las plataformas oficiales de Ibai Llanos. La transmisión estará disponible en: - Twitch - YouTube - TikTok El evento podrá verse completamente en línea desde las plataformas del creador de contenido, tal como ha ocurrido en las ediciones anteriores.

UNA EDICIÓN CON PRESENCIA MEXICANA Y COMBATES DE ALTO INTERÉS La participación de Natalia MX y el regreso de Samy Rivers convierten a esta edición en una de las más relevantes para la audiencia mexicana. A ello se suma el combate entre Samy Rivers y RoRo, considerado uno de los principales atractivos de la cartelera, así como la pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg, que pondrá fin a una jornada de aproximadamente siete horas de boxeo amateur, música y entretenimiento en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

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