Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 llegó a su fin con la salida de Lasse Gaxiola, último representante del país en esta edición. El joven esquiador, de 18 años, no logró completar la prueba de Slalom debido a las condiciones climáticas adversas en Stelvio, escenario de la competencia.

El mal tiempo complicó la visibilidad y el trazado del circuito, lo que provocó que 50 de los 96 competidores no terminaran la prueba. Entre los afectados también se encontraba el medallista de oro brasileño Lucas Pinheiro, quien se vio obligado a retirarse antes de iniciar su descenso.

El Slalom Varonil fue la segunda participación de Gaxiola en estos Juegos Olímpicos, tras competir en el Slalom Gigante, donde registró un tiempo de 2:48:08 minutos y ocupó la posición 53. Esta participación marcó su debut olímpico y lo convirtió en el atleta mexicano más joven en competir en esta edición de los Juegos.