Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Con esto, la delegación mexicana concluye su participación en Milano-Cortina sin medallas, tras debutar en Slalom Gigante y sumar experiencia en el esquí alpino internacional
La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 llegó a su fin con la salida de Lasse Gaxiola, último representante del país en esta edición. El joven esquiador, de 18 años, no logró completar la prueba de Slalom debido a las condiciones climáticas adversas en Stelvio, escenario de la competencia.
El mal tiempo complicó la visibilidad y el trazado del circuito, lo que provocó que 50 de los 96 competidores no terminaran la prueba. Entre los afectados también se encontraba el medallista de oro brasileño Lucas Pinheiro, quien se vio obligado a retirarse antes de iniciar su descenso.
El Slalom Varonil fue la segunda participación de Gaxiola en estos Juegos Olímpicos, tras competir en el Slalom Gigante, donde registró un tiempo de 2:48:08 minutos y ocupó la posición 53. Esta participación marcó su debut olímpico y lo convirtió en el atleta mexicano más joven en competir en esta edición de los Juegos.
Para Gaxiola, la experiencia ha sido un paso importante para medir su nivel frente a rivales con mayor trayectoria internacional en el esquí alpino, una disciplina que combina exigencia técnica y adaptabilidad a condiciones cambiantes de pista. Su desempeño en el Slalom Gigante le permitió familiarizarse con la presión de las competencias de alto nivel y sumar experiencia en el circuito internacional.
La participación de Lasse en Milano-Cortina también tuvo un componente familiar: su madre, la esquiadora Sarah Schleper, estuvo presente durante sus pruebas. Schleper, quien también forma parte de la delegación mexicana, se despidió de los Juegos el domingo tras ser descalificada en la competencia de esquí alpino. La presencia de la atleta contribuyó a que la experiencia olímpica de su hijo fuera compartida y acompañada por un familiar cercano con experiencia en el mismo deporte.
Con la conclusión de la prueba de Slalom, México cierra su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 sin obtener medallas, pero con la oportunidad de seguir desarrollando a jóvenes talentos como Lasse Gaxiola, quienes podrían representar al país en futuras competencias internacionales.
El equipo mexicano se despide de Milano-Cortina con un registro que combina experiencia, aprendizaje y la expectativa de crecer en las próximas justas invernales. La actuación de Gaxiola deja abierta la puerta para futuras participaciones y refuerza el compromiso de México con el esquí alpino, especialmente en la formación de atletas jóvenes que enfrentan circuitos de alto nivel desde temprana edad.