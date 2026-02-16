Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 16 febrero 2026
    Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026
    El circuito de Stelvio se volvió peligroso por el clima, obligando a la retirada de 50 de 96 competidores. FOTO: AP

Con esto, la delegación mexicana concluye su participación en Milano-Cortina sin medallas, tras debutar en Slalom Gigante y sumar experiencia en el esquí alpino internacional

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 llegó a su fin con la salida de Lasse Gaxiola, último representante del país en esta edición. El joven esquiador, de 18 años, no logró completar la prueba de Slalom debido a las condiciones climáticas adversas en Stelvio, escenario de la competencia.

El mal tiempo complicó la visibilidad y el trazado del circuito, lo que provocó que 50 de los 96 competidores no terminaran la prueba. Entre los afectados también se encontraba el medallista de oro brasileño Lucas Pinheiro, quien se vio obligado a retirarse antes de iniciar su descenso.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins

El Slalom Varonil fue la segunda participación de Gaxiola en estos Juegos Olímpicos, tras competir en el Slalom Gigante, donde registró un tiempo de 2:48:08 minutos y ocupó la posición 53. Esta participación marcó su debut olímpico y lo convirtió en el atleta mexicano más joven en competir en esta edición de los Juegos.

Para Gaxiola, la experiencia ha sido un paso importante para medir su nivel frente a rivales con mayor trayectoria internacional en el esquí alpino, una disciplina que combina exigencia técnica y adaptabilidad a condiciones cambiantes de pista. Su desempeño en el Slalom Gigante le permitió familiarizarse con la presión de las competencias de alto nivel y sumar experiencia en el circuito internacional.

La participación de Lasse en Milano-Cortina también tuvo un componente familiar: su madre, la esquiadora Sarah Schleper, estuvo presente durante sus pruebas. Schleper, quien también forma parte de la delegación mexicana, se despidió de los Juegos el domingo tras ser descalificada en la competencia de esquí alpino. La presencia de la atleta contribuyó a que la experiencia olímpica de su hijo fuera compartida y acompañada por un familiar cercano con experiencia en el mismo deporte.

Con la conclusión de la prueba de Slalom, México cierra su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 sin obtener medallas, pero con la oportunidad de seguir desarrollando a jóvenes talentos como Lasse Gaxiola, quienes podrían representar al país en futuras competencias internacionales.

El equipo mexicano se despide de Milano-Cortina con un registro que combina experiencia, aprendizaje y la expectativa de crecer en las próximas justas invernales. La actuación de Gaxiola deja abierta la puerta para futuras participaciones y refuerza el compromiso de México con el esquí alpino, especialmente en la formación de atletas jóvenes que enfrentan circuitos de alto nivel desde temprana edad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juegos Olímpicos
resultados

Localizaciones


Italia

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins