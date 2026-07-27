Liga MX reconstruye su plantel para el All-Star Game tras 10 bajas de última hora

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    Liga MX reconstruye su plantel para el All-Star Game tras 10 bajas de última hora
    La Liga MX modificó de forma drástica su convocatoria para el Juego de Estrellas ante la MLS, con 10 bajas y ocho incorporaciones de último momento. FOTO: MLS

Pese a perder figuras como Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora y Brian Rodríguez, el equipo de Antonio Mohamed buscará imponerse el 29 de julio en Charlotte

El representativo de la Liga MX llegará con un rostro muy distinto al Juego de Estrellas frente a la MLS. A pocos días del encuentro, la convocatoria sufrió una profunda reestructuración tras registrar 10 bajas y la incorporación de ocho futbolistas, obligando a Antonio Mohamed a reconstruir su plantel para el compromiso del 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Las ausencias más relevantes son las de Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora, Brian Rodríguez y cuatro jugadores de Chivas, por lo que la nómina definitiva quedó integrada por 24 futbolistas de 10 clubes.

El golpe más significativo llegó desde Guadalajara. Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando “Hormiga” González fueron liberados a petición del Rebaño, que decidió priorizar su preparación para el duelo ante Puebla, programado apenas dos días después del All-Star Game. Con ello, de los seis rojiblancos convocados inicialmente solo Kevin Castañeda permaneció en la lista, a la que posteriormente se incorporó el defensor Luis Rey.

Otra baja fue la del juvenil Santiago Sandoval, quien permanece concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Campeonato de Concacaf de la categoría.

La portería también cambió por completo. Keylor Navas y Nahuel Guzmán quedaron fuera de la convocatoria por motivos que la organización no detalló oficialmente. Sus lugares fueron ocupados por Carlos Moreno, de Pachuca, y Carlos Acevedo, de Santos Laguna.

Además, la plantilla perdió a Nicolás Castro, Gilberto Mora y Brian Rodríguez, aunque la Liga MX tampoco explicó las razones de sus ausencias. En contraste, Franco Romero, quien había sido señalado en algunos reportes como descartado, sí aparece en la lista definitiva.

Las incorporaciones incluyen a Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Omar Campos, Luis Rey, Alexei Domínguez, Javier Ruiz, Salomón Rondón y Elías Montiel, este último elegido directamente por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

LOS QUE QUEDAN NO DESMERECEN

De acuerdo con la Liga MX, la convocatoria final cuenta con cinco jugadores que participaron en el Mundial de 2026, 12 campeones del futbol mexicano y 17 seleccionados nacionales, una base con la que Mohamed intentará competir frente al conjunto estadounidense.

Antes del partido, ocho futbolistas participarán en el Skills Challenge, programado para el 28 de julio, entre ellos José Paradela, Elías Montiel, Juan Brunetta, Carlos Rodríguez, Carlos Moreno, Javier Ruiz, Fernando Gorriarán y Federico Pereira.

La MLS domina el historial reciente del formato con tres victorias en cuatro ediciones, mientras que la Liga MX buscará repetir el triunfo conseguido en 2024, ahora con un plantel armado prácticamente sobre la marcha.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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