Liverpool rompe el mercado: Bradley Barcola llega por una cifra récord

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    Liverpool rompe el mercado: Bradley Barcola llega por una cifra récord
    Liverpool confirmó el fichaje de Barcola, procedente del PSG, en una operación que puede alcanzar los 123 millones de libras (166 millones de dólares) FOTO: ESPECIAL

El jugador francés de 23 años firmó un contrato por cinco temporadas y se convierte en una de las grandes apuestas ofensivas del conjunto de Anfield

El Liverpool concretó uno de los movimientos más importantes del mercado de verano al anunciar el fichaje del francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain. La operación está valorada en hasta 123 millones de libras (166 millones de dólares), de acuerdo con los detalles reportados tras el acuerdo entre ambos clubes.

Los Reds desembolsarán 106 millones de libras garantizados, mientras que otros 17 millones corresponden a variables que podrían elevar el costo total del traspaso. Con esta operación, Barcola se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool, solamente por detrás de Alexander Isak.

El extremo francés, de 23 años, firmó un contrato por cinco temporadas y utilizará el número 29 en Anfield. El futbolista aseguró que su principal objetivo es ayudar al club a conquistar la Premier League.

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“Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy contento”, expresó Barcola tras completar su incorporación al conjunto inglés.

Barcola llega para reforzar un ataque que Liverpool ha construido con una enorme inversión económica. El francés se suma a nombres como Alexander Isak y Florian Wirtz, en una plantilla que busca recuperar protagonismo tanto en Inglaterra como en la Champions League.

Aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, Barcola tiene capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del frente ofensivo. Su velocidad, aceleración, conducción y capacidad para superar rivales en el uno contra uno fueron algunos de los principales argumentos que convencieron al Liverpool.

Su llegada también representa una respuesta a la salida de Mohamed Salah, quien dejó Anfield después de una larga etapa como una de las principales figuras del club.

Liverpool comenzó la temporada con algunas dificultades y necesitó goles en los minutos finales para rescatar resultados ante Newcastle y Nottingham Forest, por lo que la incorporación del internacional francés busca aportar mayor desequilibrio y profundidad al ataque.

El PSG, por su parte, pierde a uno de sus jugadores ofensivos más explosivos, aunque obtiene una enorme cantidad de dinero por su salida.

Barcola llegó al conjunto parisino en 2023 procedente del Olympique Lyonnais y durante sus tres temporadas en el club disputó 152 partidos, con 39 goles y 35 asistencias, además de conquistar dos Champions League y tres títulos consecutivos de la Ligue 1, entre otros trofeos.

Su protagonismo disminuyó durante la última campaña debido a la fuerte competencia en el ataque del PSG, particularmente con jugadores como Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Ahora tendrá en Liverpool la oportunidad de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo.

UN TRASPASO QUE SACUDE AL MERCADO

La operación coloca a Barcola entre los movimientos más costosos del verano y confirma la enorme inversión que están realizando los clubes de la Premier League.

Con un valor potencial de 123 millones de libras, el francés se convierte además en la venta más importante realizada por el PSG, según reportes de la prensa europea, y en uno de los fichajes más elevados de toda la historia del Liverpool.

Para el jugador, el desafío ahora será transformar esa enorme inversión en rendimiento dentro del campo. Liverpool apuesta por Barcola para darle velocidad, desequilibrio y gol a una ofensiva diseñada para volver a competir por los grandes títulos.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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