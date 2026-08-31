Liverpool rompe el mercado: Bradley Barcola llega por una cifra récord

El extremo francés, de 23 años , firmó un contrato por cinco temporadas y utilizará el número 29 en Anfield. El futbolista aseguró que su principal objetivo es ayudar al club a conquistar la Premier League.

Los Reds desembolsarán 106 millones de libras garantizados , mientras que otros 17 millones corresponden a variables que podrían elevar el costo total del traspaso. Con esta operación, Barcola se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool , solamente por detrás de Alexander Isak.

El Liverpool concretó uno de los movimientos más importantes del mercado de verano al anunciar el fichaje del francés Bradley Barcola , procedente del Paris Saint-Germain . La operación está valorada en hasta 123 millones de libras (166 millones de dólares) , de acuerdo con los detalles reportados tras el acuerdo entre ambos clubes.

“Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy contento”, expresó Barcola tras completar su incorporación al conjunto inglés.

Barcola llega para reforzar un ataque que Liverpool ha construido con una enorme inversión económica. El francés se suma a nombres como Alexander Isak y Florian Wirtz, en una plantilla que busca recuperar protagonismo tanto en Inglaterra como en la Champions League.

Aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, Barcola tiene capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del frente ofensivo. Su velocidad, aceleración, conducción y capacidad para superar rivales en el uno contra uno fueron algunos de los principales argumentos que convencieron al Liverpool.

Su llegada también representa una respuesta a la salida de Mohamed Salah, quien dejó Anfield después de una larga etapa como una de las principales figuras del club.

Liverpool comenzó la temporada con algunas dificultades y necesitó goles en los minutos finales para rescatar resultados ante Newcastle y Nottingham Forest, por lo que la incorporación del internacional francés busca aportar mayor desequilibrio y profundidad al ataque.

El PSG, por su parte, pierde a uno de sus jugadores ofensivos más explosivos, aunque obtiene una enorme cantidad de dinero por su salida.

Barcola llegó al conjunto parisino en 2023 procedente del Olympique Lyonnais y durante sus tres temporadas en el club disputó 152 partidos, con 39 goles y 35 asistencias, además de conquistar dos Champions League y tres títulos consecutivos de la Ligue 1, entre otros trofeos.

Su protagonismo disminuyó durante la última campaña debido a la fuerte competencia en el ataque del PSG, particularmente con jugadores como Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Ahora tendrá en Liverpool la oportunidad de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo.

UN TRASPASO QUE SACUDE AL MERCADO

La operación coloca a Barcola entre los movimientos más costosos del verano y confirma la enorme inversión que están realizando los clubes de la Premier League.