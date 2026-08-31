Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27
    El mexicano volverá a disputar la Champions League con el Porto, que tendrá entre sus rivales a Manchester City, Liverpool y Napoli. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Fichajes

Localizaciones


Lisboa

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


FC PORTO

El delantero mexicano se integrará a la liga portuguesa, donde buscará recuperar la regularidad que mostró durante su etapa con el Feyenoord

Santiago Giménez tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera en Europa. El delantero mexicano fue anunciado como nuevo jugador del FC Porto, equipo al que llega procedente del Milan mediante un préstamo para la temporada 2026-27.

El acuerdo contempla una opción de compra de 18 millones de euros, además de otros dos millones en variables. La operación también podría convertirse en una compra obligatoria si Giménez cumple con determinados objetivos establecidos en el contrato.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/nfl-mexico-2026-precios-donde-y-como-comprar-boletos-para-vikings-vs-49ers-NH23173680

El movimiento representa un cambio de escenario para el atacante mexicano, quien durante el último año y medio no logró tener la continuidad que esperaba con el conjunto italiano. Ahora volverá a una liga que conoce bien y a un club que competirá tanto por el campeonato portugués como en la Champions League.

DE FEYENOORD AL MILAN, UNA TRAYECTORIA DE ALTIBAJOS

Giménez llegó al Milan en febrero de 2025 después de consolidarse como uno de los principales goleadores del Feyenoord. Durante su etapa en Rotterdam disputó 105 partidos y marcó 65 goles, números que despertaron el interés de distintos clubes europeos y terminaron por llevarlo a la Serie A.

Su primera etapa con el Milan comenzó con seis anotaciones, pero posteriormente las lesiones limitaron su participación. A finales de 2025 tuvo que someterse a una cirugía en el tobillo, situación que lo mantuvo fuera de las canchas desde principios de noviembre hasta finales de marzo.

El regreso tampoco significó el cierre de sus problemas físicos. Durante el Mundial 2026, Giménez sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. La lesión afectó la misma articulación que había sido operada meses antes.

Su última temporada con el Milan terminó con un gol, conseguido frente al Lecce en la Coppa Italia, además de dos asistencias.

PORTO LE ABRE ESPACIO EN EL ATAQUE

En Portugal, Giménez se encontrará con un Porto que comenzó la temporada con cuatro victorias en cuatro jornadas de la liga, con 12 puntos, nueve goles a favor y ninguno recibido.

El mexicano tendrá competencia por el puesto de centro delantero. André Silva ha iniciado el campeonato como titular y suma dos goles, mientras que Deniz Gül también forma parte de las opciones ofensivas del entrenador Francesco Farioli.

Una de las ausencias importantes es Samu Aghehowa, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior. El español suma 47 goles en 77 partidos con el Porto.

Además de la Primeira Liga, Giménez tendrá nuevamente actividad en la Champions League. Porto enfrentará en la fase de liga a Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha y LASK.

El duelo ante Feyenoord tendrá un significado particular para el mexicano, pues regresará al estadio De Kuip, donde construyó buena parte de su trayectoria antes de dar el salto al futbol italiano.

Porto también representa una nueva parada en la historia de los mexicanos con el club. Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez han vestido anteriormente la camiseta de los Dragones.

Para Giménez, el reto será recuperar minutos, regularidad y goles en un equipo que vuelve a ponerlo en un escenario de alta competencia europea.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes

Localizaciones


Lisboa

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


FC PORTO

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ingredientes incómodos

Ingredientes incómodos
NosotrAs: Sí se puede con todo, pero no todo al mismo tiempo

NosotrAs: Sí se puede con todo, pero no todo al mismo tiempo
Explosión en Ojocaliente, Zacatecas, deja seis civiles heridos y daños en la comandancia municipal; autoridades refuerzan la seguridad e investigan el ataque.

Terror en Zacatecas... Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente; hay seis heridos
Autoridades decomisaron 210 armas de fuego y detuvieron a tres hombres en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por presunto tráfico de armamento desde Texas.

Aseguran 210 armas en Nuevo León; detienen a tres por presunto tráfico desde Texas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La Beca Gertrudis Bocanegra 2026 abrirá un nuevo periodo de inscripción para estudiantes de educación superior de Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte
Cinco famosos estuvieron nominados durante la quinta gala de eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién fue el sexto eliminado?
La decisión del Atlético responde principalmente a la necesidad de que Obed tenga mayor continuidad y minutos de juego.

Obed Vargas cambia de equipo en LaLiga: Atlético de Madrid ya decidió su futuro