Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27

Santiago Giménez tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera en Europa. El delantero mexicano fue anunciado como nuevo jugador del FC Porto, equipo al que llega procedente del Milan mediante un préstamo para la temporada 2026-27. El acuerdo contempla una opción de compra de 18 millones de euros, además de otros dos millones en variables. La operación también podría convertirse en una compra obligatoria si Giménez cumple con determinados objetivos establecidos en el contrato.

El movimiento representa un cambio de escenario para el atacante mexicano, quien durante el último año y medio no logró tener la continuidad que esperaba con el conjunto italiano. Ahora volverá a una liga que conoce bien y a un club que competirá tanto por el campeonato portugués como en la Champions League.

DE FEYENOORD AL MILAN, UNA TRAYECTORIA DE ALTIBAJOS Giménez llegó al Milan en febrero de 2025 después de consolidarse como uno de los principales goleadores del Feyenoord. Durante su etapa en Rotterdam disputó 105 partidos y marcó 65 goles, números que despertaron el interés de distintos clubes europeos y terminaron por llevarlo a la Serie A. Su primera etapa con el Milan comenzó con seis anotaciones, pero posteriormente las lesiones limitaron su participación. A finales de 2025 tuvo que someterse a una cirugía en el tobillo, situación que lo mantuvo fuera de las canchas desde principios de noviembre hasta finales de marzo. El regreso tampoco significó el cierre de sus problemas físicos. Durante el Mundial 2026, Giménez sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. La lesión afectó la misma articulación que había sido operada meses antes. Su última temporada con el Milan terminó con un gol, conseguido frente al Lecce en la Coppa Italia, además de dos asistencias.

PORTO LE ABRE ESPACIO EN EL ATAQUE En Portugal, Giménez se encontrará con un Porto que comenzó la temporada con cuatro victorias en cuatro jornadas de la liga, con 12 puntos, nueve goles a favor y ninguno recibido. El mexicano tendrá competencia por el puesto de centro delantero. André Silva ha iniciado el campeonato como titular y suma dos goles, mientras que Deniz Gül también forma parte de las opciones ofensivas del entrenador Francesco Farioli. Una de las ausencias importantes es Samu Aghehowa, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior. El español suma 47 goles en 77 partidos con el Porto. Además de la Primeira Liga, Giménez tendrá nuevamente actividad en la Champions League. Porto enfrentará en la fase de liga a Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha y LASK.

El duelo ante Feyenoord tendrá un significado particular para el mexicano, pues regresará al estadio De Kuip, donde construyó buena parte de su trayectoria antes de dar el salto al futbol italiano. Porto también representa una nueva parada en la historia de los mexicanos con el club. Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez han vestido anteriormente la camiseta de los Dragones. Para Giménez, el reto será recuperar minutos, regularidad y goles en un equipo que vuelve a ponerlo en un escenario de alta competencia europea.