Llega talento de Grandes Ligas a Diablos Rojos y Algodoneros, con Luis F. Castillo y Serapio Ramírez

Castillo inició su carrera profesional con los Arizona Diamondbacks en 2012 y más tarde tuvo la oportunidad de lanzar en la MLB con equipos como los Detroit Tigers , Seattle Mariners y Baltimore Orioles , acumulando experiencia en diferentes entornos y estilos de juego dentro del beisbol estadounidense.

La novena capitalina suma al dominicano Luis F. Castillo , un pitcher derecho de 31 años , quien se ha convertido en un auténtico trotamundos del beisbol. Su llegada representa una apuesta importante para fortalecer el cuerpo de lanzadores escarlata, con un brazo que ya conoce la presión del máximo nivel.

La Liga Mexicana de Beisbol se alista para una nueva temporada 2026 en la que los equipos buscan aumentar la calidad sus rosters con brazos de experiencia internacional. En este contexto, Diablos Rojos del México y Algodoneros Unión Laguna anunciaron la llegada de lanzadores con pasado en las Grandes Ligas ..

Además, el dominicano también vivió una etapa destacada en Japón, donde defendió los colores de los Chiba Lotte Marines y los Orix Buffaloes, una experiencia que le permitió perfeccionar su técnica. En la liga japonesa trabajó 143 1/3 entradas entre 2023 y 2024, registrando una sólida efectividad de 3.01, números que reflejan su consistencia.

Su rendimiento en Asia lo impulsó a regresar a Norteamérica en 2025, cuando firmó contrato de ligas menores con los Mariners, pero ahora buscará consolidar su carrera en México, en un entorno competitivo y con una afición exigente como la del estadio Alfredo Harp Helú.

ERASMO LUCIÓ EN EL CLÁSICO MUNDIAL

Mientras tanto, los Algodoneros también dieron un golpe mediático al confirmar la incorporación del nicaragüense Erasmo Ramírez, conocido como “Mito”, quien llega como refuerzo estelar para la campaña 2026. Se trata de un lanzador con recorrido amplio en el mejor beisbol del mundo y que podría convertirse en una de las piezas más importantes de la rotación lagunera.

Ramírez, de 35 años, cuenta con 14 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, y en 2025 todavía se mantuvo activo en MLB con los Minnesota Twins, demostrando que sigue siendo un brazo confiable y con capacidad para competir al más alto nivel.

El veterano nicaragüense también presume números destacados en años recientes, como su efectividad de 2.92 en 2022, reflejo de su control, madurez y habilidad para salir de situaciones complicadas. Su llegada no solo promete aportar calidad en el montículo, sino también liderazgo para los jóvenes talentos de Unión Laguna.

Además, Ramírez viene de representar a su país en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que fue una pieza clave para la selección de Nicaragua, confirmando que su brazo todavía está en condiciones de responder en escenarios internacionales.

Con estas incorporaciones, tanto Diablos como Algodoneros elevan sus aspiraciones para la temporada 2026 y envían un mensaje claro: la Liga Mexicana de Beisbol sigue atrayendo talento con etiqueta de Grandes Ligas, lo que promete un año cargado de espectáculo, competitividad y figuras internacionales en los diamantes mexicanos.