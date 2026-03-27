Sistema ABS da su primer hit en Grandes Ligas; corrigen marcación de ampáyer

Álvarez decidió retar una decisión en cuenta llena, luego de que el umpire marcara bola una recta colocada en la esquina de afuera. El lanzamiento fue realizado por el dominicano Freddy Peralta y el bateador era su compatriota Oneil Cruz .

La jugada ocurrió en la parte alta de la tercera entrada del duelo entre los New York Mets y los Pittsburgh Pirates , disputado en el Citi Field , cuando el receptor venezolano Francisco Álvarez ejecutó el primer desafío exitoso del sistema ABS en un juego oficial de Grandes Ligas.

El Opening Day 2026 no solo significó el regreso del beisbol de las Grandes Ligas, también fue escenario de un momento histórico: la primera corrección oficial de un umpire de home mediante tecnología, confirmando el inicio de una nueva etapa en la MLB con el uso del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) .

Tras la revisión, la decisión fue revertida: la bola se convirtió en tercer strike, decretando el segundo out del episodio.

El impacto del desafío fue inmediato, ya que después de esa jugada apareció Brandon Lowe, quien conectó un jonrón. Sin embargo, el batazo fue únicamente de una carrera, debido a que no había corredores en base, algo que pudo haber sido diferente si la llamada original del umpire se mantenía.

De haberse sostenido el fallo inicial, Oneil Cruz habría recibido base por bolas y Lowe habría conectado un cuadrangular con corredor en primera, lo que habría significado un jonrón de dos carreras. El cambio de decisión mostró claramente cómo el ABS puede modificar no solo un turno, sino el rumbo completo de una entrada.

Este nuevo sistema, que ya se venía utilizando en las ligas menores desde 2022, permite a los jugadores apelar decisiones del umpire en la zona de strike, agregando una herramienta tecnológica que busca mayor justicia en el juego, pero también abre una nueva dimensión estratégica para managers y peloteros.

El ABS debutó formalmente en la MLB el miércoles anterior en San Francisco durante la Opening Night, cuando el panameño de los Yankees José Caballero solicitó una revisión en el cuarto inning contra los San Francisco Giants, aunque su reto fue fallido. Un día después, el desafío de Álvarez se convirtió en el primero exitoso en la historia.

La tecnología ya había sido probada durante el Spring Training y finalmente recibió luz verde luego de obtener la aprobación del Comité Conjunto de Competición en septiembre pasado, lo que permitió su implementación oficial para los partidos de temporada regular.