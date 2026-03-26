¡Lo hizo de nuevo!... Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026

Su participación no solo le permitió avanzar a la siguiente ronda, sino también confirmar una evolución técnica respecto a presentaciones anteriores. Durante algunos momentos, incluso llegó a liderar la clasificación, lo que elevó la expectativa en torno a su desempeño.

El patinador mexicano Donovan Carrillo volvió a colocarse en el radar internacional tras asegurar su pase a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 , celebrado en Praga, Chequia. Con una puntuación de 79.65 unidades en el programa corto, el jalisciense se ubicó en la quinta posición entre 35 competidores.

El primer lugar del programa corto fue para el canadiense Stephen Gogolev con 94.38 puntos, seguido del estadounidense Andrew Torgashev (89.07) y el ucraniano Kyrylo Marsak (83.36). Aun así, el mexicano logró mantenerse dentro del top cinco , un resultado significativo en una competencia de alto nivel.

UNA RUTINA ARRIESGADA QUE MARCA SU TEMPORADA

Carrillo fue el noveno en salir a la pista y presentó una rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin”, en la que apostó por un mayor grado de dificultad técnica. La ejecución incluyó intentos de saltos cuádruples, un elemento que eleva considerablemente la exigencia del programa.

Aunque sufrió una caída en el intento del cuádruple toe loop, logró recomponerse y cerrar con una actuación sólida. El resultado final superó incluso su marca obtenida en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, donde registró 75.56 puntos con el mismo programa corto.

Tras su participación, el propio Carrillo reconoció el proceso emocional que atravesó después de la justa olímpica. “Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido”.

CONFIANZA, RIESGO Y UN NUEVO ENFOQUE COMPETITIVO

El mexicano explicó que decidió salir de su zona de confort para elevar su nivel competitivo. “Y yo estaba como, ‘¿sabes qué? Siento que quiero poner dos quads en el corto’. Y mis entrenadores se mostraron muy optimistas. Funcionó bastante bien durante el entrenamiento. Así que tenía la confianza suficiente para conservar este contenido”.

Sobre la caída durante su rutina, Carrillo se mostró optimista respecto a su progreso técnico. “Me entusiasma porque creo que esto es muy posible. Estoy seguro de que cuando este contenido (los dos cuádruples) y esta estrategia funcionen, seré más competitivo con los demás. Así que también es muy emocionante”.

• Ejecutó una de sus rutinas más complejas de la temporada

• Superó su puntuación olímpica reciente

• Se mantiene como referente latinoamericano en la disciplina

El avance a la final representa un paso importante en una temporada marcada por altibajos, pero también por ajustes estratégicos en su preparación.

FINAL, HORARIO Y CONTEXTO DEL CAMPEONATO

La final del programa libre se disputará el sábado 28 de marzo a las 05:30 horas (tiempo de México), debido a la diferencia horaria con Europa. La competencia podrá seguirse a través de Sky México, que cuenta con los derechos de transmisión de la Unión Internacional de Patinaje.

El Mundial de Praga, que se celebra del 24 al 29 de marzo, marca el cierre de la temporada 2025-2026 para Carrillo. El mexicano busca mejorar sus resultados recientes, luego de finalizar en el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Invierno y en el puesto 27 en el Mundial de 2025.

En esta edición, el nivel competitivo incluye figuras como Ilia Malinin, Yuma Kagiyama y Shun Sato, lo que convierte el torneo en uno de los más exigentes del calendario. Aun así, Carrillo llega como el único representante latinoamericano en la prueba varonil.