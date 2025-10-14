Lorena Ochoa será embajadora del Mundial 2026 en Guadalajara
La exgolfista mexicana, considerada una de las mejores deportistas en la historia del país, representará a su ciudad natal durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Guadalajara volverá a ser protagonista en el escenario mundial gracias al nombramiento de Lorena Ochoa como embajadora oficial de la sede tapatía para el Mundial 2026, certamen que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.
El anuncio se realizó en un acto celebrado en Casa Jalisco, donde estuvieron presentes autoridades estatales, miembros del comité organizador y representantes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
“Cuando entré aquí me emocioné... este reconocimiento es algo sumamente especial porque todos sabemos lo importante que es el futbol y lo que mueve el Mundial”, expresó Ochoa, visiblemente conmovida tras recibir una réplica del balón Trionda, símbolo oficial del torneo.
¿POR QUÉ ELIGIERON A LORENA OCHOA?
El nombramiento de Ochoa como embajadora mundialista no fue casual. La jalisciense es una de las atletas más exitosas en la historia del deporte mexicano: fue número uno del ranking mundial de la LPGA durante 158 semanas consecutivas y logró 27 títulos internacionales, además de representar los valores de disciplina, humildad e identidad mexicana que el evento busca proyectar.
Su cercanía con Guadalajara, ciudad donde nació y creció, fue otro factor clave. Ochoa ha mantenido un fuerte vínculo con su comunidad a través de proyectos sociales y educativos, convirtiéndose en un ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones.
GUADALAJARA SE PREPARA PARA BRILLAR
Durante la ceremonia, el gobernador Pablo Lemus destacó que Guadalajara no solo será sede de partidos mundialistas, sino también un escaparate de la cultura y la hospitalidad mexicana.
Se prevén eventos musicales, gastronómicos y culturales para los visitantes, además de una Fan Zone con capacidad para más de 70 mil personas en el centro histórico.
Por su parte, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, reconoció a Ochoa como una figura emblemática capaz de proyectar los valores de México ante el mundo.
“Lorena representa el esfuerzo, la excelencia y la pasión por nuestro país; por eso era la elección natural para encabezar este proyecto”, señaló.
EL MUNDIAL 2026 EN GUADALAJARA
La capital jalisciense será una de las tres sedes mexicanas, junto con Monterrey y Ciudad de México, que albergarán partidos de la Copa del Mundo.
En total, Guadalajara recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos y dos de repechaje, incluyendo uno en el que jugará la selección mexicana el 18 de junio de 2026, en el renovado Estadio Akron.
Con Lorena Ochoa como embajadora, Guadalajara refuerza su identidad como ciudad deportiva y cultural. Su figura simboliza el espíritu de superación, orgullo local y compromiso que caracterizan al pueblo tapatío, valores que buscarán contagiar al mundo entero durante la fiesta del futbol más importante del planeta.