Lorena Ochoa será embajadora del Mundial 2026 en Guadalajara

Guadalajara volverá a ser protagonista en el escenario mundial gracias al nombramiento de Lorena Ochoa como embajadora oficial de la sede tapatía para el Mundial 2026, certamen que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se realizó en un acto celebrado en Casa Jalisco, donde estuvieron presentes autoridades estatales, miembros del comité organizador y representantes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Cuando entré aquí me emocioné... este reconocimiento es algo sumamente especial porque todos sabemos lo importante que es el futbol y lo que mueve el Mundial”, expresó Ochoa, visiblemente conmovida tras recibir una réplica del balón Trionda, símbolo oficial del torneo.

¿POR QUÉ ELIGIERON A LORENA OCHOA?

El nombramiento de Ochoa como embajadora mundialista no fue casual. La jalisciense es una de las atletas más exitosas en la historia del deporte mexicano: fue número uno del ranking mundial de la LPGA durante 158 semanas consecutivas y logró 27 títulos internacionales, además de representar los valores de disciplina, humildad e identidad mexicana que el evento busca proyectar.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran uniforme de portero del Tri para el Mundial 2026 inspirado en Jorge Campos

Su cercanía con Guadalajara, ciudad donde nació y creció, fue otro factor clave. Ochoa ha mantenido un fuerte vínculo con su comunidad a través de proyectos sociales y educativos, convirtiéndose en un ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones.