Filtran uniforme de portero del Tri para el Mundial 2026 inspirado en Jorge Campos
El posible uniforme de portero de México para el Mundial 2026 rinde homenaje a Jorge Campos con un diseño colorido y geométrico que ha generado opiniones divididas en redes
La Selección Mexicana vuelve a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se filtraran imágenes del uniforme de portero que el Tricolor usaría durante el Mundial 2026.
El jersey, aún no confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol ni por Adidas, estaría inspirado en los extravagantes diseños que inmortalizó Jorge Campos durante la década de los noventa.
Según la cuenta especializada Opaleak, el nuevo uniforme rendiría homenaje al estilo único del exportero mexicano con una propuesta llena de color, geometría y nostalgia.
La filtración ha generado revuelo entre aficionados que reconocen al “Brody” como uno de los símbolos más icónicos del fútbol nacional.
UN GUIÑO AL ESTILO IRREVERENTE DE CAMPOS
El diseño filtrado muestra una camiseta rosa intensa o “eléctrica” como base principal, acompañada por grecas geométricas en tonos morado, azul, amarillo y naranja, una paleta cromática que remite directamente a los uniformes que Campos lució en los Mundiales de 1994 y 1998.
El pantalón mantendría el mismo patrón colorido, mientras que el escudo de la FMF y el logotipo de Adidas destacan en contraste sobre el fondo rosa.
En el pecho también se aprecia una pequeña bandera de México, detalle que reforzaría el carácter simbólico del diseño.
El objetivo, según reportes de medios como Infobae y Mediotiempo, sería rendir tributo al legado de Jorge Campos, quien revolucionó la forma de vestir y jugar bajo los tres postes, rompiendo moldes con su creatividad y estilo inconfundible.
REACCIONES DIVIDIDAS EN REDES SOCIALES
La filtración del uniforme de portero del Tri para 2026 ha desatado opiniones encontradas. Para muchos aficionados, se trata de un homenaje necesario y emotivo a uno de los máximos referentes del balompié mexicano, además de un acierto en cuanto a identidad y nostalgia.
Sin embargo, otros usuarios criticaron el diseño por considerarlo demasiado llamativo o excéntrico, asegurando que “la nostalgia no siempre funciona como estrategia de diseño”.
En redes abundan los memes que comparan el jersey con vestuarios de los años noventa o incluso con uniformes de videojuegos retro.
SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL
Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Fútbol ni Adidas han confirmado la autenticidad del uniforme filtrado ni su uso durante el Mundial 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá. Tampoco se sabe si será el diseño titular o una versión alternativa conmemorativa.
Lo que sí es un hecho es que el homenaje a Jorge Campos ya ha captado la atención de todo el país y ha revivido la nostalgia por una de las figuras más carismáticas en la historia del fútbol mexicano.