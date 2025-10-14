Filtran uniforme de portero del Tri para el Mundial 2026 inspirado en Jorge Campos

La Selección Mexicana vuelve a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se filtraran imágenes del uniforme de portero que el Tricolor usaría durante el Mundial 2026.

El jersey, aún no confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol ni por Adidas, estaría inspirado en los extravagantes diseños que inmortalizó Jorge Campos durante la década de los noventa.

Según la cuenta especializada Opaleak, el nuevo uniforme rendiría homenaje al estilo único del exportero mexicano con una propuesta llena de color, geometría y nostalgia.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro podría competir en México: su equipo analiza su participación en el Campeonato Nacional de Ruta 2025

La filtración ha generado revuelo entre aficionados que reconocen al “Brody” como uno de los símbolos más icónicos del fútbol nacional.

UN GUIÑO AL ESTILO IRREVERENTE DE CAMPOS

El diseño filtrado muestra una camiseta rosa intensa o “eléctrica” como base principal, acompañada por grecas geométricas en tonos morado, azul, amarillo y naranja, una paleta cromática que remite directamente a los uniformes que Campos lució en los Mundiales de 1994 y 1998.