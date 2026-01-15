Magic remonta en Berlín y firma triunfo histórico 118-111 sobre los Grizzlies

    Paolo Banchero lideró la remontada del Orlando Magic en el triunfo 118-111 ante los Memphis Grizzlies en Berlín, en un juego histórico de la NBA en Alemania. FOTO: AP

Orlando venció a Memphis en el primer partido oficial de la NBA disputado en Alemania, con una gran actuación de Paolo Banchero

Orlando Magic firmó un triunfo histórico este jueves al imponerse 118-111 a los Memphis Grizzlies en un partido de temporada regular de la NBA disputado en Berlín, marcando la primera victoria oficial de la liga en Alemania.

El encuentro se celebró en la Uber Arena, como parte de la estrategia de expansión internacional del basquetbol estadounidense, y contó con una atmósfera vibrante ante miles de aficionados europeos.

El duelo tuvo un arranque claramente favorable para Memphis Grizzlies, que rápidamente tomó el control del marcador y llegó a construir una ventaja cercana a los 20 puntos durante la primera mitad.

La intensidad defensiva y el ritmo ofensivo parecían inclinar el partido del lado de los de Tennessee, que dominaron gran parte de los dos primeros cuartos ante un Magic que batalló para encontrar fluidez.

Sin embargo, tras el descanso, Orlando Magic ajustó líneas y comenzó una remontada sostenida, apoyada en una mejor circulación de balón y mayor solidez defensiva.

El tercer periodo fue clave para recortar distancias, mientras que en el último cuarto Orlando terminó por imponer condiciones con ejecuciones precisas en momentos decisivos, dándole la vuelta definitiva al marcador.

La figura del partido fue Paolo Banchero, quien lideró a los Magic con 26 puntos y 13 rebotes, siendo determinante tanto en la pintura como en la generación de juego.

También destacó Franz Wagner, que regresó tras una lesión de tobillo y aportó 18 unidades y nueve rebotes, recibiendo además una ovación especial del público alemán.

A su vez, Anthony Black contribuyó con 21 puntos, varios de ellos en tramos clave de la remontada.

Por parte de Memphis, Jaren Jackson Jr. fue el máximo anotador del encuentro con 30 puntos, mientras que Santi Aldama sumó 18.

Los Grizzlies afrontaron el compromiso sin Ja Morant, ausente por lesión en la pantorrilla, factor que terminó pesando en el cierre del partido cuando Orlando logró imponer su profundidad de plantel.

Más allá del resultado, el triunfo de los Magic quedará registrado como un momento histórico para la NBA, al tratarse del primer juego oficial de temporada regular disputado en Alemania.

El éxito del evento refuerza la presencia de la liga en Europa y abre la puerta a futuras sedes internacionales, mientras ambos equipos continuarán su gira europea con un nuevo enfrentamiento programado para este domingo en Londres.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

