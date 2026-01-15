Magic remonta en Berlín y firma triunfo histórico 118-111 sobre los Grizzlies

Orlando Magic firmó un triunfo histórico este jueves al imponerse 118-111 a los Memphis Grizzlies en un partido de temporada regular de la NBA disputado en Berlín, marcando la primera victoria oficial de la liga en Alemania. El encuentro se celebró en la Uber Arena, como parte de la estrategia de expansión internacional del basquetbol estadounidense, y contó con una atmósfera vibrante ante miles de aficionados europeos. El duelo tuvo un arranque claramente favorable para Memphis Grizzlies, que rápidamente tomó el control del marcador y llegó a construir una ventaja cercana a los 20 puntos durante la primera mitad. TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, confirma Turki Alalshikh

La intensidad defensiva y el ritmo ofensivo parecían inclinar el partido del lado de los de Tennessee, que dominaron gran parte de los dos primeros cuartos ante un Magic que batalló para encontrar fluidez. Sin embargo, tras el descanso, Orlando Magic ajustó líneas y comenzó una remontada sostenida, apoyada en una mejor circulación de balón y mayor solidez defensiva. El tercer periodo fue clave para recortar distancias, mientras que en el último cuarto Orlando terminó por imponer condiciones con ejecuciones precisas en momentos decisivos, dándole la vuelta definitiva al marcador. La figura del partido fue Paolo Banchero, quien lideró a los Magic con 26 puntos y 13 rebotes, siendo determinante tanto en la pintura como en la generación de juego. También destacó Franz Wagner, que regresó tras una lesión de tobillo y aportó 18 unidades y nueve rebotes, recibiendo además una ovación especial del público alemán.