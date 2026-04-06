Manny Machado: entre la grandeza y la polémica, el antesalista que divide a la MLB

Manny Machado volvió a colocarse en el centro del huracán mediático y deportivo, confirmando que su nombre no solo es sinónimo de talento, sino también de controversia. El tercera base de los San Diego Padres protagonizó una acción que ya es considerada una de las jugadas más polémicas de la Temporada 2026 de la MLB. El episodio ocurrió el domingo 5 de abril, durante el duelo entre Padres y Boston Red Sox en el Fenway Park, un escenario que históricamente ha sido hostil para el dominicano. En un partido de alta tensión, San Diego terminó llevándose el triunfo por 8-6, pero el resultado quedó manchado por una escena que desató debate inmediato. La jugada sucedió en la cuarta entrada, cuando Machado se encontraba en primera base. El receptor de Boston, Carlos Narváez, recibió un lanzamiento y rápidamente intentó sorprenderlo con un tiro a la inicial, buscando atraparlo fuera de base. Sin embargo, en el último instante, Machado dio un salto y su pie impactó la pelota, la cual terminó saliendo del terreno. La acción fue interpretada por muchos como intencional, aunque el jugador aseguró que se trató de una reacción natural para apartarse del tiro.

Tras el partido, Machado explicó su versión de manera contundente. “No, solo intentaba apartarme”, dijo ante los medios, argumentando que fue un movimiento instintivo y fortuito. Incluso afirmó que la sincronización fue perfecta, como si todo hubiera ocurrido en una fracción de segundo. “Fue el momento perfecto... No podría haber sido mejor”, añadió Machado, declaración que terminó alimentando aún más el enojo de los aficionados rivales. Su tono fue tomado por algunos como una provocación, sobre todo considerando el contexto de su historial frente a Boston. El propio pelotero detalló que estaba dudando entre deslizarse o regresar parado a la base. Según su relato, al ver que el tiro venía bajo, optó por dar un pequeño salto, y al caer, su pie terminó golpeando la esférica sin intención premeditada. Aun así, la repetición televisiva mostró un gesto evidente de desaprobación por parte de Narváez. La reacción del receptor dejó entrever que, al menos desde el punto de vista de Boston, existía sospecha de que el contacto fue deliberado. El daño para los Red Sox fue inmediato. Narváez fue cargado con error en el tiro, y la jugada permitió que dos corredores avanzaran a posición de anotar, una situación que cambió por completo el rumbo del encuentro. La acción resultó demasiado costosa cuando Nick Castellanos conectó un sencillo productor que impulsó ambas carreras. En cuestión de segundos, lo que parecía una oportunidad para Boston terminó convirtiéndose en un golpe directo al marcador y al ánimo del equipo local. Pero Machado no se quedó ahí. Apenas una entrada después, el dominicano conectó un jonrón de tres carreras, batazo que le dio la vuelta a la pizarra y colocó a los Padres arriba 6-4, luego de haber comenzado el juego con un déficit de cuatro anotaciones. El batazo terminó sellando una narrativa casi cinematográfica: el villano para unos, el héroe para otros. En cuestión de minutos, Machado pasó de ser señalado por una jugada “sucia” a convertirse en el factor determinante de la remontada. Las redes sociales hicieron lo inevitable. La jugada se viralizó rápidamente y miles de usuarios reprobaron la acción, asegurando que el movimiento del pie fue demasiado preciso como para ser accidental.

La polémica revivió un debate que ha acompañado a Machado durante buena parte de su carrera: ¿es un jugador que compite al límite o alguien que cruza constantemente la línea del juego limpio? La realidad es que, si existe un equipo con el que Manny Machado ha mantenido una relación marcada por tensión, ese es Boston. Y el motivo tiene nombre y fecha: Dustin Pedroia, 21 de abril de 2017. Aquel día, Machado, entonces con los Baltimore Orioles, se barrió agresivamente en segunda base buscando romper un doble play. El resultado fue devastador: golpeó a Pedroia en la parte posterior de la rodilla, provocándole una lesión grave en la articulación que, con el tiempo, representó prácticamente el final de la carrera del histórico segunda base. Machado aseguró en su momento que no tuvo intención de lastimar a Pedroia. El propio jugador de Boston evitó culparlo públicamente, pero la afición de los Red Sox nunca perdonó el incidente y lo convirtió en un enemigo permanente. Esa herida sigue abierta. De hecho, en el Opening Day 2026 en casa para Boston, Machado fue el pelotero más abucheado durante la presentación de los rosters, reflejo de que Fenway Park no olvida. Otro episodio que alimentó su reputación ocurrió en los Playoffs de 2018, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Machado protagonizó una barrida tardía y agresiva que lastimó al primera base de Milwaukee, Jesús Aguilar, quien calificó la acción como “sucia”. El incidente provocó que se vaciaran las bancas y la MLB respondió con una multa para Machado, sumando un capítulo más a su historial de confrontaciones dentro del diamante. A lo largo de los años, Machado también ha sido protagonista de conflictos con umpires y fanáticos. Se le recuerda una suspensión en 2019 con los Padres por discusiones con los árbitros, además de enfrentamientos verbales con aficionados, incluyendo un episodio reportado en junio de 2025. A pesar de todo, sería absurdo reducir su carrera únicamente a la polémica. Manny Machado es, sin discusión, uno de los jugadores más completos de su generación, dueño de un talento ofensivo y defensivo que lo ha colocado en la élite desde muy joven. EL ‘MINISTRO’ DEL BAT Apodado “El Ministro”, Machado debutó en la MLB en 2012 con los Orioles y rápidamente se consolidó como un tercera base de impacto inmediato. Su guante, reflejos y brazo lo hicieron destacar como uno de los defensores más espectaculares del beisbol. En Baltimore se estableció como estrella y fue reconocido con Guantes de Oro en 2013 y 2015, confirmando su calidad en la antesala. Su explosión ofensiva también lo convirtió en uno de los bateadores más temidos de la Liga Americana. En 2018 fue traspasado a los Los Angeles Dodgers, equipo con el que vivió una etapa breve pero intensa. En ese lapso ayudó a la franquicia a llegar hasta la Serie Mundial, reforzando su estatus como jugador de impacto inmediato. Sin embargo, su etapa más significativa llegó en febrero de 2019, cuando firmó con los Padres un contrato masivo de 10 años y 300 millones de dólares, convirtiéndose en la cara del proyecto deportivo de San Diego. Desde entonces, Machado no solo se ha consolidado como líder del equipo, sino que se convirtió en el líder histórico de jonrones de la franquicia y alcanzó su hit 2,000 en 2025, cifras que lo colocan en un grupo selecto dentro de la MLB. Hoy, con más de 350 jonrones, más de 2,000 hits, y siendo seis veces All-Star, Machado es considerado uno de los mejores tercera base del beisbol moderno. Además, su figura crece fuera del diamante al ser parte de los propietarios del San Diego FC en la MLS. En resumen, la historia de Manny Machado es la de un pelotero brillante que divide opiniones: un competidor feroz para sus seguidores y un provocador para sus detractores. Lo ocurrido en Fenway Park en abril de 2026 solo reafirma que su carrera seguirá marcada por la misma dualidad: grandeza absoluta y polémica constante.

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