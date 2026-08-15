Carín León conquista Japón y hace historia en el Summer Sonic de Tokio

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Carín León conquista Japón y hace historia en el Summer Sonic de Tokio
    Talento. El público japonés recibió al cantante mexicano durante su presentación en uno de los escenarios internacionales de Summer Sonic. FOTO: INTERNET

El cantante llevó la Música Mexicana hasta uno de los festivales más importantes de Japón y se prepara ahora para convertirse en el primer artista latino en presentarse en The Sphere de Las Vegas

Carín León debutó en Japón durante Summer Sonic, uno de los principales festivales de verano del país, y se convirtió en el primer cantante mexicano en encabezar uno de los escenarios del festival en Tokio.

El embajador global de la Música Mexicana comenzó su recorrido por el circuito de festivales japoneses el pasado viernes, cuando se presentó en Summer Sonic Osaka.

Frente a una multitud reunida en The Mountain, el escenario internacional, el cantante interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Primera Cita”, que fue coreado por los asistentes, incluido el público japonés.

Al finalizar su presentación en Osaka, el intérprete agradeció la recepción que tuvo por parte de sus seguidores:

“Gracias, Japón, por tanto cariño, tanto amor. Qué experiencia tan inolvidable venir a este gran país. Qué locura, todavía no nos creemos lo que está sucediendo. ¡Que viva Japón y su gente!”.

Antes de su llegada al festival, Carín León sorprendió a sus fans en Japón al ser visto grabando algunas canciones de su más reciente álbum, “MUDA”, en un formato íntimo y acústico dentro de un tradicional templo budista de Osaka.

El cantante, originario de Hermosillo, Sonora, compartió un adelanto de la grabación en sus historias de Instagram, mientras que videos detrás de cámaras comenzaron a circular en TikTok y aumentaron la expectativa por su presentación.

El sábado fue el turno de Tokio, donde Carín León hizo historia al convertirse en el primer cantante mexicano en encabezar un festival en la capital japonesa.

https://vanguardia.com.mx/show/desde-la-d23-marvel-reune-a-sus-heroes-y-x-men-en-el-nuevo-avance-de-avengers-doomsday-CN22855153

Carín llegó al Summer Sonic de Tokio como curador oficial del Beach Stage, para el que eligió a LATIN MAFIA y Paloma Morphy como representantes de la nueva generación de la música mexicana.

Entre los asistentes a la presentación estuvieron la actriz mexicana Regina Blandón y el músico Jay de la Cueva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Tokio
Japón

Personajes


Carín León

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Técnicos e ingenieros de la NASA trabajan en la preparación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?
true

El verdadero chile en nogada
Fundación Louigy A.C. actualmente atiende a 37 perros, muchos de ellos adultos mayores, discapacitados o con enfermedades que requieren atención permanente. Rexy, quien tiene fracturas de columna y cadera, es uno de ellos. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ Y CORTESÍA

Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos
El calor puede favorecer la aparición de síntomas y crisis en el asma; agudizaciones, hospitalizaciones e incluso más muertes por EPOC.

Alertan neumólogos sobre los peligros del calor para los pulmones
Fotografía creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar el trust eléctrico.

El regreso del ‘trust eléctrico’
true

Coahuila: Huachicol, ¿por qué sigue gozando de cabal salud?
true

La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel
Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57.

Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey