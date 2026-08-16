INE despide a 836 previo a elección en 2027

En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores de áreas que eventualmente han ido presentando retrasos en sus operaciones ordinarias, como la emisión de credenciales para votar y falta de innovación en algunos sistemas. El INE informó, en respuesta a una solicitud de información hecha por el medio de comunicación El Universal, que desde el 1 de enero de este año ha dado de baja a 265 trabajadores por proyecto y a 566 por honorarios, un total de 831 en las oficinas centrales del instituto.

Entre las áreas más afectadas con estos despidos de personal por honorarios están la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, con 195 bajas; seguida de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 79, y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 67. Entre los trabajadores que fueron contratados por proyecto y dados de baja desde el 1 de enero, las áreas con más número de despidos fueron la Dirección Jurídica del INE, con 21, y la Subdirección de Producción, Logística y Distribución de la Credencial para Votar, con 20. A ellos se suman cinco trabajadores adscritos al Servicio Profesional Electoral (SPEN), específicamente dos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, uno de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, uno en la Unidad Técnica de Fiscalización y otro de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Precisamente de estas unidades y direcciones, consejeros electorales impugnaron el nombramiento de los sustitutos, que ahora sólo es decisión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designarlos. Los consejeros acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral para reclamar que los nuevos titulares no contaban con el perfil técnico para desempeñar las funciones.

LAS FUNCIONES DE LOS CESADOS DE SUS CARGOS De los 831 trabajadores por proyecto y honorarios que fueron dados de baja, se encuentran varios técnicos y verificadores, analistas y asesores de áreas especializadas; por ejemplo, el jefe del Departamento de Recursos Humanos, de Consulta y de Servicios Especializados; la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y del Departamento Contable y Cuenta Pública. Entre otros trabajadores, se dio de baja a verificadores de calidad de las credenciales para votar y encargados de la logística del proceso de dichas identificaciones. En estos últimos meses, el INE enfrentó una crisis nunca antes vista: el tiempo de entrega de la credencial de elector aumentó de cinco a 30 días de entrega. Actualmente trabajan en normalizarlo a 12 días, sin que haya una disminución real aún de los tiempos de entrega. Sobre altas de personal, el INE informó que ha firmado 2 mil 719 contratos en lo que va del año, pero la mayoría han sido eventuales de personal que debe firmar nuevos contratos cada mes. Hay trabajadores que han firmado hasta cinco contratos desde el 1 de enero de 2026. Además, mientras los perfiles de quienes fueron dados de baja coinciden con descripciones como “líder de proyecto”, coordinador, analista, director de proyectos, técnico, revisor, jefe de departamento y subcoordinadores; entre las altas los perfiles son “asistente”, “auxiliar”, “secretaria”, “enlace” y “chofer”.

DESFONDARON 15% DE LA PLANILLA LABORAL Consultados por EL UNIVERSAL, luego de compartirles los datos ofrecidos por el INE, exconsejeros del instituto estimaron que algunos de estos despidos sucedieron porque varios proyectos terminaron, sí, pero otros son preocupantes según el área donde se dieron, con el proceso electoral intermedio en puerta. “En general afecta que el personal técnico especializado con experiencia se renueve, sobre todo en esos volúmenes, porque al no ser uno o dos, sino muchos, se pierde (...) la experiencia acumulada y en la función electoral eso es fundamental porque funciona como una especie de ‘memoria institucional’”, dijo Lorenzo Córdova, expresidente del INE. Además, detalló que históricamente se había planteado una rotación parcial del personal para que esa experiencia no se perdiera. Al hacerlo en el año que inicia el proceso electoral, consideró, “hay un peligroso espacio de inexperiencia” y de capacidad para enfrentar un proceso tan complejo como la elección de 2027. “Lo que evidencia la magnitud de esos cambios: 836 funcionarios representan más de 5% del total de la institución, pero si se trata de cambios sólo en oficinas centrales —en donde deben trabajar entre 5 mil y 6 mil funcionarios—, entonces estamos hablando de la renovación de prácticamente 15%, lo que es muchísimo”, puntualizó Córdova.

PROCESOS TERMINARON, PERO SALTA LA EVENTUALIDAD Un exconsejero electoral que prefirió reservar su cita para este reportaje consideró que, si bien algunos procesos como la creación de nuevos partidos políticos y los cambios de titulares en Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas puede explicar los despidos de varias áreas, lo que llama la atención es el número de bajas en cerca de seis meses y el cambio de contratos que antes eran de planta a eventuales. “Yo tomaría en cuenta lo siguiente: el proceso electoral empieza el 10 de septiembre. A mí lo que me preocuparía sería que todas las áreas estén bien equipadas con gente para empezar el proceso electoral. Sí hay despidos en la Dirección Ejecutiva de Capacitación, 17, donde se trabajan cosas mucho más complicadas que requieren experiencia”, comentó el exconsejero. Lorenzo Córdova aseguró que, en su gestión como presidente del INE, se buscó disminuir al máximo la gente contratada por honorarios eventuales. Al final, mencionó, quedaban apenas poco más de un centenar. “Eso quiere decir que la política de la actual administración del INE ha sido incrementar sustancialmente las contrataciones eventuales porque cuestan menos al tratarse de puestos eventuales que no tienen derecho a prestaciones. “Despiden a personal de base para contratar personal eventual. Si eso es así, resulta increíble que el déficit que están enfrentando por los recortes presupuestales y el déficit de más de 180 millones [de pesos] que hoy no tienen para pagar sueldos y aguinaldos a fines de este ejercicio, lo estén tratando de compensar sustituyendo personal de base por personal eventual”, consideró.

EL DATO Exconsejeros señalan que la renovación de cerca de 15% de la plantilla central puede generar pérdida de memoria institucional. 3 áreas las más afectadas con los despidos de personal por honorarios. 2 direcciones tuvieron el mayor número de bajas por proyecto.

Temas

Despidos Elecciones trabajadores

Localizaciones

México

Organizaciones

INE

