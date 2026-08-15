Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes

El último balance emitido por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) reporta que 320 personas continúan desaparecidas.

Cinco días después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia , la cifra oficial de fallecidos ascendió el sábado a 294, mientras la esperanza de dar con sobrevivientes bajo los escombros continúa a pesar del tiempo transcurrido.

El devastador sismo con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta el momento 3 mil 935 heridos y más de 115 mil afectados, según la Unidad. El potente movimiento provocó la destrucción de 14 mil viviendas y causó daños en otras 81 mil 506.

El Instituto de Medicina Legal señaló el sábado en un comunicado que se ha logrado identificar a 270 víctimas de las cuales 20 son menores de edad. Los cuerpos de 254 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares, agregó.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los 15 afectados por el sismo, continúa la búsqueda de los más de 70 desaparecidos en esa localidad, sin que la esperanza se extinga.

“Los milagros existen” y pese a que han pasado más de 120 horas desde que ocurrió el sismo, “estamos trabajando donde sabemos que aún hay víctimas, estamos trabajando con la esperanza de recuperar personas con vida”, declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, desde el puesto de mando unificado.

En el norte de Quibdó, que pertenece al departamento del Chocó, habitantes como Marisol Córdova, exigían ayuda mientras avanzaba la remoción de escombros. “Pedimos que nos reubiquen, no tenemos casas donde vivir”, aseveró al canal de Noticias Caracol.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afronta uno de los más grandes desafíos al inicio de su gobierno y ha declarado desastre nacional y la emergencia económica.

La medida da luz verde a la recaudación de impuestos temporales que se destinarán a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, han dicho las autoridades, tras uno de los peores desastres naturales en Colombia en la última década.

El vicepresidente del país, José Manuel Restrepo, recorría el sábado las comunidades rurales afectadas en el departamento de Risaralda, donde ratificó el acompañamiento para atender la crisis humanitaria y trabajar en su reconstrucción, dijo en un video difundido en X.