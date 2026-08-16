Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?

Pese a que el calendario oficial del ciclo 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que el 31 de agosto es el próximo regreso a clases para educación básica, hay una series de docentes y estudiantes en cierta región que entrarán a las escuelas un poco antes.

¿QUIÉNES ENTRARÁN ANTES A LA ESCUELA? Se trata de los estudiantes en escuelas que pertenecen a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca. De acuerdo con el documento “Calendario Escolar Alternativo 2026-2027”, la organización sindical dio a conocer que el nuevo ciclo escolar se regirá a través de este documento, por lo que alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, así como educación indígena y especial, donde dicha sección de la CNTE tenga presencia en el estado, iniciarán clases el próximo 24 de agosto. Es decir, siete días antes que la fecha fijada en el calendario de la SEP, que marca el inicio del ciclo escolar el lunes 31 de agosto, tan solo en Oaxaca. Por otro lado, también establecieron que el ciclo escolar 2026-2027 en Oaxaca concluirá el 7 de julio de 2027. Mientras que los periodos vacacionales señalados en el Calendario Escolar Alternativo están conformados del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 para las conocidas “vacaciones de invierno” o por “de Navidad”, mientras que el periodo de Semana Santa durante la próxima primavera será del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

¿QUÉ OTRAS FECHAS VIENEN MARCADAS EN EL CALENDARIO ESCOLAR ALTERNATIVO? Así como los días festivos y puentes que marca el calendario de la SEP, el calendario alternativo también establece fechas culturales, comunitarias, históricas y acciones políticas como: - 1 de septiembre: Acción política contra el segundo informe del Ejecutivo federal

- 15 de septiembre: Antigrito de la resistencia (la otra historia)

- 16 de septiembre: Acciones políticas del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), aniversario del inicio de la Independencia de México

- 26 de septiembre: Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

- 2 de octubre: Matanza de lesa humanidad a los estudiantes de Tlatelolco.

- 1 y 2 de noviembre: Tradición comunitaria “Fiesta de Día de Muertos”

- 20 de noviembre: Acciones políticas del MDTEO (aniversario de la Revolución Mexicana

- 25 de noviembre: Represión y detención arbitraria al magisterio y al pueblo de Oaxaca.

- 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

- 17 y 18 de diciembre: Aniversario de la CNTE.

- 5 de febrero: Acciones en defensa de la soberanía nacional.

- 21 de febrero: Jornada por las lenguas originarias

- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Proletaria.

- 14 de marzo: Presentación con vida del Profr. Carlos René Román Salazar.

- 18 de marzo: Aniversario de la Expropiación Petrolera.

- 21 de marzo: Aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

- 10 de abril: Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

- 22 de abril: Acciones por el Día de la Madre Tierra.

- 30 de abril: Jornada de convivencia comunitaria de las niñas y niños de Oaxaca.

- 19 y 26 de julio: Guelaguetza Magisterial y Popular.

¿POR QUÉ LA SECCIÓN XXII DE LA CNTE TIENE OTRO CALENDARIO? De acuerdo con el Calendario Escolar Alternativo, esta calendarización alterna a la SEP es una forma de resistencia a la imposición política educativa de la secretaría educativa federal. Siendo así que la “historicidad de la CEA desde la Sección XXII, es inseparable de la lucha histórica del magisterio oaxaqueño, surgen como una necesidad práctica ante la imposición política educativa verticales por parte del Estado mexicano”. ¿CUÁNDO ES EL PRIMER DÍA DE CLASES, SEGÚN LA SEP? Según el calendario difundido por la SEP, el regreso a las aulas será el 31 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzarán las actividades escolares en todo el país. Antes del inicio de clases, el personal docente contará con una semana adicional de actividades de organización y capacitación previo al inicio de clases durante el 24 al 28 de agosto, como parte de la preparación del nuevo ciclo escolar. El fin del ciclo escolar quedó programado para el 9 de julio de 2027, por lo que estudiantes y maestros desarrollarán sus actividades académicas durante poco más de diez meses, siguiendo la planeación establecida por la autoridad educativa.

LAS VACACIONES Y FESTIVOS Las vacaciones de invierno iniciarán el 21 de diciembre de 2026 y concluirán el 6 de enero de 2027, mientras que el receso de Semana Santa se llevará a cabo del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. En cuanto al resto de los días de descanso obligatorio del ciclo escolar 2026-2027, el calendario contempla las siguientes fechas: · Miércoles 16 de septiembre de 2026, por el Día de la Independencia.

· Lunes 2 de noviembre, por el Día de Muertos.

· Lunes 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

· Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

· Viernes 1 de enero de 2027, por Año Nuevo.

· Miércoles 6 de enero, por el Día de Reyes.

· Lunes 1 de febrero, por el aniversario de la Constitución Política.

· Lunes 15 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

· Miércoles 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

CTE, LOS ÚLTIMOS VIERNES DE CADA MES La SEP también confirmó que las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) continuarán realizándose el último viernes de cada mes, por lo que en esas fechas se suspenderán las clases para los alumnos mientras el personal docente participa en actividades de planeación y evaluación. Durante dicho periodo se realizarán ocho CTE: - 25 de septiembre de 2026,

- 30 de octubre de 2026,

- 27 de noviembre de 2026,

- 29 de enero de 2027,

- 26 de febrero de 2027,

- 30 de abril de 2027,

- 28 de mayo de 2027,

- 25 de junio de 2027. CALIFICACIONES Y ORGANIZACIÓN DEL NUEVO CICLO El calendario también establece tres periodos oficiales para la entrega de calificaciones durante el ciclo escolar. La primera entrega está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026; la segunda se realizará del 16 al 19 de marzo de 2027, mientras que la evaluación final tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2027, prácticamente al cierre del ciclo. Con la publicación de este calendario, padres de familia, estudiantes y escuelas cuentan con una planeación anticipada que permitirá organizar actividades académicas, familiares y administrativas durante el próximo año escolar. Además de las fechas de descanso, el documento incorpora las jornadas de capacitación para docentes y las actividades institucionales que forman parte de la organización del sistema educativo nacional.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.