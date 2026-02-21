Más de 50 artemarcialistas participan en seminario de jiu jitsu brasileño con Tito Castro

Deportes
/ 21 febrero 2026
    Más de 50 artemarcialistas participan en seminario de jiu jitsu brasileño con Tito Castro
    Deportistas locales resolvieron dudas sobre preparación física y competencia. FOTO: FB/INEDEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Se trabajaron técnicas de control, defensa y transiciones aplicables en combate y entrenamiento

Más de 50 practicantes de artes marciales participaron en un seminario de jiu jitsu brasileño impartido por el instructor Tito Castro, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en esta disciplina.

La sesión reunió a artemarcialistas de distintos niveles interesados en fortalecer su técnica dentro de este sistema de combate, que se centra en el control del oponente mediante derribos, sumisiones y trabajo en el suelo. Durante la jornada se realizaron ejercicios enfocados en mejorar la movilidad, las transiciones y la defensa en situaciones de combate.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca la etapa local de la Copa Bimbo 2026 en Saltillo con más de 30 equipos

Castro, cinturón negro tercer grado, compartió parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria en las artes marciales mixtas (MMA), donde ha obtenido distintos títulos. El seminario incluyó explicaciones sobre posicionamiento, escapes y estrategias que pueden aplicarse tanto en competencia como en entrenamientos regulares.

Además del trabajo práctico en tatami, el instructor atendió preguntas relacionadas con la preparación física, el control de la presión durante combates y el proceso de avance dentro del sistema de grados.

Este tipo de actividades busca ofrecer herramientas adicionales a los practicantes locales, así como generar espacios de actualización técnica y convivencia entre deportistas provenientes de distintas academias.

