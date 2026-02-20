Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se hizo viral en redes sociales por su interacción con jóvenes durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 292. ¿Qué hizo? Aquí te contamos. Sheinbaum informó durante su participación en el evento que realizan una revisión de planes de estudios porque ‘no necesariamente se requieren nueve materias para aprender’, lo que fue bien recibido por docentes y estudiantes.

Asimismo, aseguró que ‘estamos haciendo una revisión de todos los planes de estudios’, y resaltó que habrá más escuelas con continuidad entre lo que se estudia en secundaria con bachillerato. SHEINBAUM CORRIGE OMISIONES DE AUTORIDADES En la ceremonia, la Presidenta corrigió dos omisiones de las autoridades educativas: poner fecha de inicio de clases en este plantel y que se deposite la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez a los estudiantes de otras escuelas que aún no la reciben. Respecto a la beca, hizo que la subsecretaria le llamara en ese momento a Julio César León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para obtener una respuesta.

Finalizó comprometiéndose a que la entrega de la ayuda para quienes ya cuentan con la Tarjeta del Banco de Bienestar se deposite antes de que concluya este mes y para quienes aún no tiene plástico: ‘vendrán a tomar el registro para que reciban su beca en abril’. CLAUDIA SHEINBAUM HACE ‘SIX-SEVEN’, EL GESTO VIRAL DE REDES SOCIALES Sheinbaum interactuó con los jóvenes a lo largo de la ceremonia. Desde el templete, por ejemplo, formó un corazón con los dedos con la estudiante que se sentó a su lado, provocando la reacción del alumnado.

También realizó el juego de manos conocido en redes sociales como ‘six-seven’, un gesto que se hace con ambas manos. La reacción de los presentes no se hizo esperar. ¿QUÉ SIGNIFICA ‘SIX-SEVEN’, EL MEME VIRAL QUE HIZO CLAUDIA SHEINBAUM EN GUANAJUATO? El ‘six-seven’ (o 6-7) es una expresión que se popularizó en 2025, principalmente por adolescentes en TikTok, que es comúnmente utilizada como comodín para expresar que algo es ‘regular’ o ‘más o menos’. Su origen se relaciona con la jerga en internet y redes sociales, vinculado a canciones de rap (como Skrilla), al videojuego Roblox y hasta la altura de 6’7” en baloncesto. El gesto se acompaña moviendo las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo de forma alterna. Se usa como una respuesta vaga a cualquier situación, similar a decir: ‘ahí vamos’ o ‘más o menos’. SHEINBAUM Y SU RELACIÓN CON EL ‘SIX-SEVEN’ La reacción de los jóvenes no fue inesperada. Previamente un video hecho con inteligencia artificial colocaba a la Presidenta haciendo este gesto durante una de sus ‘Mañaneras’.