Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años

Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”; la noticia fue anunciada este martes 17 de febrero por su propia familia a través de redes sociales.

La abuelita, que había celebrado su cumpleaños número 108 en 2025, alcanzando gran fama en TikTok gracias al video compartido por su nieta Lupita Valadez.

“Vuela alto, abuelita. Apaga la vela”, escribió su ser querido en redes, junto a una fotografía con su familiar, confirmando así la partida de quien se convirtió en su inseparable compañera de aventuras frente a la cámara.

La nieta comunicó el fallecimiento con un emotivo video de despedida que rápidamente se volvió viral y generó una ola de mensajes de condolencias por parte de la comunidad digital. “¿Entonces fue su última vela?”, “Fue a apagar la vela del cielo”, escribieron los internautas, destacando la dulzura de la mujer y el impacto positivo que tuvo en quienes lo vieron.

La publicación ya alcanza los 290 mil me gusta y los 2.4 millonesde reproducciones en la red social de China.

‘¡APAGA LA VELA!’

En el video viral que circuló en internet, publicado el 29 de noviembre, se observa a la mujer mayor rodeada de su familia durante su festejo de cumpleaños, mientras les entonaban “Las Mañanitas”, estos intentan que apague la vela del pastel: “Apaga la vela”, le decían. No obstante, debido a dificultades auditivas propias de su edad, la abuelita no logra escuchar la indicación y reacciona cantando un fragmento de una canción infantil.

El emotivo y gracioso momento se volvió tendencia global por su ternura y autenticidad, acumulando más de 60 millones de reproducciones, miles de comentarios y una gran cantidad de reacciones emotivas alrededor del mundo.

La frase “apaga la vela” se transformó en un símbolo de cariño y paciencia hacia los adultos mayores en redes sociales. Y forma parte del internet, al referirse cuando una persona de edad menor habla con otra mayor, aunque solo sean un par de años.

Hasta ahora, la familia no ha especificado las causas del deceso, aunque muchos usuarios han interpretado el fallecimiento como resultado natural de su avanzada edad. Lo que sí ha quedado claro es que la abuelita dejó una huella duradera en el mundo digital, recordada por millones de personas que encontraron en su espontaneidad un momento de alegría compartida.