México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard

CDMX.- El gobierno de México analizará los posibles impactos del nuevo arancel general de 10% anunciado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario señaló que, antes de definir una valoración sobre el alcance para el país, se requiere conocer con precisión qué medidas serán instrumentadas por la administración estadounidense y cómo se aplicarían.

“Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”, declaró Ebrard al referirse al anuncio hecho por Trump.

El planteamiento de un arancel general se dio después de un revés judicial en Estados Unidos, según el cual el mandatario había excedido su autoridad al imponer derechos aduaneros bajo el argumento de una emergencia nacional.

De acuerdo con lo informado, la resolución provino de la Corte Suprema de Estados Unidos y evaluó el uso de esa facultad para justificar la imposición de aranceles como medida de carácter extraordinario.

En ese contexto, la Secretaría de Economía indicó que la revisión se concentrará en identificar el posible impacto del nuevo esquema anunciado y su efecto en las operaciones vinculadas con México, a partir de las disposiciones concretas que se definan en Washington.

El tema se inserta en un escenario de alta sensibilidad para el comercio regional, en el que las decisiones arancelarias en Estados Unidos pueden modificar condiciones de acceso a mercados y márgenes de operación para distintos sectores.